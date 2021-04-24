瑪莎拉蒂終於有油電休旅 Levante Hybrid上海車展亮相

全新Maserati Levante Hybrid。取材自Maserati

去年在揭 全新Maserati Levante Hybrid。取材自Maserati 曉了品牌首款通電作品Ghibli Hybrid後，來自義大利 的Maserati藉由2021上海車展之際，再度發表了全新油電車，並且是品牌首款油電休旅 的Levante Hybrid，強調品牌發展電動車 的強烈決心。

全新Maserati Levante Hybrid。取材自Maserati

外型以現行內燃機版本為基礎的Levante Hybrid，取消內燃機車型的3.0升V6引擎，改搭2.0升渦輪增壓四缸引擎，並結合以BSG架構驅動的48V Mild Hybrid輕油電混合動力系統，配置八速ZF自排變速箱，綜效馬力可達到330hp/45.9kgm，並且僅搭配全輪驅動系統，從零加速至100km/h僅需6秒就能完成，車輛極速則被限制在240km/h。

根據原廠的說法，Maserati Levante Hybrid比六缸汽油及柴油車型還輕盈，車重為4,607磅 (約2,090公斤)。另外，為了增添電動化氣息，Maserati在Levante Hybrid的側邊進氣口、剎車卡鉗、C柱上的廠徽，都換成了象徵環保節能的藍色元素，車身塗裝也多了名為Azzurro Astro的金屬藍色塗層。

全新Maserati Levante Hybrid身上有著些許藍色元素。取材自Maserati