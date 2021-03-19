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能跑超過16km/L 三菱Mirage 最省油小車

記者張振群／綜合報導
縱使現在省油、節能車相當多，但美規三菱Mirage車系依舊是當地市場燃油效率最高的「純引擎」新車。 (圖：Mitsubishi Motors提供)
縱使現在省油、節能車相當多，但美規三菱Mirage車系依舊是當地市場燃油效率最高的「純引擎」新車。 (圖：Mitsubishi Motors提供)

三菱汽車（Mitsubishi Motors）旗下身形最小的全球戰略都會車系Mirage，自2019年底發表小改款車型之後，已經在去年陸續於泰國、英國、日本等市場推出銷售。美國市場雖然到今年初才正式導入，但特別的是縱使現在省油、節能車相當多，但美規三菱Mirage車系依舊是市場上燃油效率最高的「純引擎」新車。

小改款三菱Mirage車系，依舊在美國市場提供五門掀背（Mirage）、四門房車（Mirage G4）兩種車體共10種車型的銷售陣容。搭配5速手排變速系統的入門車型，售價自14,295美元起、15,295美元起並可加價1,300元美金，選擇CVT無段變速系統。

三菱Mirage在美國市場提供五門掀背（Mirage）、四門房車（Mirage ...
三菱Mirage在美國市場提供五門掀背（Mirage）、四門房車（Mirage G4）兩種車體共10種車型的銷售陣容。 (圖：Mitsubishi Motors提供)

美國市場販售的小改款三菱Mirage車系，與其他市場相同導入新世代「Dynamic Shield」車頭造型設計、更換新式LED尾燈並新增兩種車色可選；高階車型則增加LED日行燈與LED頭燈。內裝方面標準配置7.0吋多功能顯示螢幕，並配有Smartphone Link Display Audio系統，可支援Apple CarPlay、Android Auto智慧型手機連接。

入門車型搭配5速手排變速系統，售價1萬4295美元起，並可加價1300美元選擇C...
入門車型搭配5速手排變速系統，售價1萬4295美元起，並可加價1300美元選擇CVT無段變速系統。 (圖：Mitsubishi Motors提供)

美規小改款三菱Mirage車系，動力依舊搭載1.2L直列三缸自然進氣汽油引擎，雖然僅有78hp馬力、10.2kgm扭力的輸出表現，但平均油耗最佳可跑出16.4km/L的水準。至於行車輔助系統則是將FCM主動式智慧煞車輔助系統（附行人偵測）列為標配，高階車型還多了LDW車道偏離警示系統以及AHB自動遠光燈調整。

美規小改款三菱Mirage動力搭載1.2L直列三缸自然進氣汽油引擎，僅有78hp...
美規小改款三菱Mirage動力搭載1.2L直列三缸自然進氣汽油引擎，僅有78hp馬力、10.2kgm扭力輸出表現，但平均油耗最佳可跑出16.4km/L的水準。 (圖：Mitsubishi Motors提供)

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