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靈活車室空間！全新Hyundai IONIQ 5純電動車下周登場

記者黃俐嘉／綜合報導
全新Hyundai IONIQ 5將在下周二 (23) 正式發表。摘自Hyundai
全新Hyundai IONIQ 5將在下周二 (23) 正式發表。摘自Hyundai

2020年宣布將旗下原本集合純電、插電、油電的Ioniq車系升格成電動子品牌「IONIQ」的Hyundai，在一月初為全新純電動車IONIQ 5打出首支預告後，剛過完農曆新年的韓系車商隨即於15日於自家官方社群媒體上，釋出這輛純電車的「內裝照」，並預告下周二就會正式發表！

全新Hyundai IONIQ 5是「IONIQ」升格為Hyundai電動子品牌...
全新Hyundai IONIQ 5是「IONIQ」升格為Hyundai電動子品牌後的第一款純電動車。 摘自Hyundai

Hyundai這回公布的廠照與短影音，可以看到全新IONIQ 5有著與副駕駛座連動、可前後滑移的中船設計！再加上IONIQ 5建構於Hyundai Motor Group的「E-GMP」全球電動車模組化平台之上，讓電池組能夠平整的放置於底盤，因此也讓車輛提供了寬敞與實用性兼具的車室空間，而Hyundai亦將此設計稱之為「Living Space」，展現出IONIQ 5與其餘電動車不同之處。

另外，大部分為固定式的中船設計，在Hyundai IONIQ 5上因為可自由的前後移動，進而對乘客或駕駛提供了更靈活的使用空間，如當車輛停放在較為狹窄處時 (右車側緊靠牆壁，或只剩駕駛座的位置有空間出入時)，坐在副駕與後座的乘客則因可移動的中船與座椅，便能輕鬆的從駕駛座位置進出；而Hyundai也針對了前排兩張座椅，設置了腿部靠墊，讓乘客與駕駛在等待車輛充電時，能夠安穩舒適的於車內等候及休憩。

Hyundai於15日再度釋出全新IONIQ 5車室一隅的最新預告圖。 摘自Hy...
Hyundai於15日再度釋出全新IONIQ 5車室一隅的最新預告圖。 摘自Hyundai
全新Hyundai IONIQ 5中船與座椅可一起前後滑移。 摘自Hyundai
全新Hyundai IONIQ 5中船與座椅可一起前後滑移。 摘自Hyundai

提到座椅，Hyundai在開發IOINQ 5時考慮到減少對環境負擔的做法，所以在座椅、車門板、頂棚、儀表板等處，使用了如亞麻籽萃取液染色的環保皮革，座椅織布纖維使用可回收的PET寶特瓶與甘蔗製成，儀錶板、開關、方向盤、車門飾板等處的表面塗層，皆是取自於油菜花與玉米，Hyundai藉由可循環利用的材料所打造出的「IONIQ」純電車，另一用意是為了樹立環保品牌的形象。

除了靈活的車室空間使用，全新Hyundai IONIQ 5還提供了「V2L」 (Vehicle to Load) 的功能，意指IONIQ 5車上配有110V/220V的插座，可額外支援電力供電器使用。另外，這輛全新純電能Crossover預計將於韓國時間2月23日星期二下午3點正式公布真面目與車輛詳細規格！

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