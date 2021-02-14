2021年上市新車 手牌跑車到電動皮卡…你最期待哪輛？

Nissan Z Proto 。 （取材自Nissan）

即便2020年全球受到COVID-19疫情肆虐，但各大車廠仍然在下半年度推出一輛又一輛的嶄新車款，其中不乏新生的車型或大改款的車種，從電動皮卡到手牌後驅跑車應有盡有，你最期待的會是哪一輛呢？

Subaru BRZ or Nissan Z?

Nissan與Subaru分別在去年都發表了旗下雙門運動跑車的大改款車型，有相當接近量產車樣式，且搭載雙渦輪V6引擎的Z Proto，以及改頭換面提升水平對臥引擎排氣量的BRZ，且難能可貴的是在這個時代，兩個日本品牌都還願意為小跑車提供手排變速箱，在電子化充斥的現代車壇，仍然替車輛保留了一點最原始的操駕樂趣。

(左)Subaru BRZ (右)Nissan Z Proto 。 （取材自Subaru & Nissan）

GM C Hummer EV or Tesla Cybertruck?

如今，電動車領域已經不在局限於一般乘用車輛，就連卡車、皮卡類型的多工用車款也都逐漸邁向電動化。去年發表的GMC Hummer EV電動悍馬便是一輛畫時代的作品，雖然發表會上資訊還不是很多，但GM通用汽車表示電動悍馬將會在2021下半年正式上市。至於2019年就發表的Tesla Cybertruck，目前仍然沒有確切上市時間表。

(左)GMC Hummer EV(右)Tesla Cybertruck。（取材自GM & Tesla）

Ford Bronco or Jeep Wrangler Rubicon 392?

這是Ford與Jeep越野車的爭奪戰，一輛擁有渦輪增壓四缸或雙渦輪增壓V6引擎，而另一個則擁有470 hp V8引擎，但兩者都具有可以拆卸的車頂和車門，並且都具有出色的越野能力，在美國市場會是實力相當的勁敵。

(左)Ford Bronco (右)Jeep Wrangler Rubicon 392。（取材自Ford & Jeep）

Genesis GV70 or Infiniti QX55?

近年來韓系豪華品牌Genesis日正當中，不論是車輛外型、內裝豪華感都呈現相當高端的品味，尤其是即將上市的GV70更是融合了創新豪華與性能科技的一輛跑旅。相比之下日系豪華品牌的Infiniti QX55即便打著致敬FX車系的招牌，但其實就是QX50的跑旅版本，對於消費者的新鮮感或許就會大打折扣。

(左)Genesis GV70(右)Infiniti QX55。 （取材自Genesis & Infiniti）

Acura TLX Type-S or BMW M3?

這兩款運動性能房車都在2021年進行了世代改款，並且都由渦輪增壓六缸引擎提供動力。的TLX Type-S型的V6渦輪引擎能爆發355馬力，而新的M3的直六渦輪引擎則有480-510hp的馬力。即便兩者並不是屬於同一級別的產品(TLX Type-S對手應是M340i)但同樣身為運動性能房車，德系與日系的風格還是截然不同的。

(左)Acura TLX Type-S(右) BMW M3。 （取材自Acura & BMW）

BMW iX or Audi Q4 e-tron?

如果您喜歡BMW iX的創新風格，那麼這款電動SUV的設計和動力傳動系統就會有很多有趣的事，包括500hp的動力以及過600公里的續航能力，還可可支援200kW DC直流快速充電。如果對創新外觀接受度沒那麼高的民眾，Audi Q4 e-tron可能更適合你，在使用VAG集團的新型MEB電動平台下擁有 300hp 最大馬力，續航里程可達450公里，當然Audi最大的賣點就是可讓車主自行選定頭、尾燈的設計圖案，展現Audi客製化的實力。

(左)BMW iX (右)Audi Q4 e-tron Concept。（取材自BMW & Audi）

Hyundai Elantra N or Honda Civic Type R?

Hyundai將大改款Elantra車系也賦予性能車型的狀況下，不由得讓人期待Elantra N的出現，原廠預計會在今年發表，將至少有275hp的實力。而即將邁向第11代的Honda Civic，新世代Type R的實力將會增長到什麼程度，也是所有本田迷期待重點之一。究竟這場日韓「H牌」新世代前驅性能車的較量，誰又能吸引到消費者的目光呢？