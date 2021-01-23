續航力逾400公里 Mercedes-Benz EQA純電休旅正式發表

全新Mercedes-Benz EQA純電休旅。取材自Mercedes-Benz

德國 三芒星豪華品牌Mercedes-Benz，自2018年9月推出品牌首款純電動車 EQC後，便正式開啟賓士步入電氣化的序幕，且於一年後發表了吃電的商用車EQV。不過，隨著各家車商更為投入發展電動化後，也讓Mercedes-Benz開始計畫在2030年前，包括純電動、插電式油電混合車等各式電動車型，需占品牌總銷售量一半以上的目標，對此，Mercedes-Benz發布了短期的純電動車計畫，而這之中包括了在20日正式亮相的全新Mercedes-Benz EQA！

Mercedes-Benz在20日帶來了品牌第三款純電作品EQA。取材自Mercedes-Benz

不同於2017年法蘭克福車展上以A-Class為基底的Concept EQA，全新Mercedes-Benz EQA是建構於第二代GLA小休旅 車之上，所以EQA也是款「純電休旅」，至於其在車身尺碼方面亦與GLA相似，車長4,463mm、車寬1,834mm、車高1,620mm、軸距2,729mm。

全新Mercedes-Benz EQA是建構於現行第二代GLA之上。取材自Mercedes-Benz

而賓士EQA在外觀設計上則傾向於品牌第一款純電動車EQC，如黑色大面積封閉式格柵，以及格柵上緣與左右兩側LED日行燈相連的設計，使其在夜間行駛時更具有辨識度；車尾的部分更是將現今賓士蔚為使用的方形尾燈光條套用於EQA之上，便以一體式設計的面貌呈現，再搭配全新設計的後保桿，讓EQA具備了獨特的自信風格與有動感優雅。

全新Mercedes-Benz EQA外觀。取材自Mercedes-Benz

內裝格局則與現行版GLA幾乎雷同，包括懸浮式整合一體的數位儀表以及中控螢幕，並可挑選雙7吋螢幕或雙10.25吋螢幕的配置，另外，車內還包含了渦輪造型的冷氣出風口、MBUX多媒體系統、高達64種顏色選擇的座艙氣氛燈等，而若是Edition 1特仕車，在車室內還能見到玫瑰金或藍色元素，尤其是打孔通風的皮革座椅上有著象徵Mercedes-EQ形象的藍色加以點綴。

全新Mercedes-Benz EQA的內裝格局與內燃機的GLA相似。取材自Mercedes-Benz

足下搭配18吋輕量化鋁圈、風阻係數達0.28Cd值的全新Mercedes-Benz EQA，首波公布的車型為僅在前軸配置一具可輸出最大馬力190hp/38.2kgm的EQA 250，從靜止加速至100km/h僅需8.9秒就能完成，極速則是被設定在160km/h。

全新Mercedes-Benz EQA 250可輸出最大馬力190hp/38.2kgm。取材自Mercedes-Benz

而Mercedes-Benz EQA 250所搭配的66.5kWh大容量鋰電池組，在NEDC標準測試之下，最大續航距離可達到486公里，雖然車輛尚未正式經過WLTP檢測，不過原廠已在新聞稿的規格表中列出WLTP標準下的續航距離為426公里，不論是何種測試，賓士全新EQA都是輛可在滿電情況下跑出超過400公里水準的純電休旅。另外，原廠也藉由新聞稿表示，未來將會根據客戶需求再推出以四輪驅動系統為主的車型，且其續航力甚至可超過500公里 (WLTP)！

全新Mercedes-Benz EQA續航力至少超過400公里。取材自Mercedes-Benz

提到電量，若使用Mercedes-Benz Wallbox壁掛式充電系統 (AC交流電、功率11kW)，需花費5小時45分將僅剩10%電量的EQA充至100%的滿電狀態；但如果採用了最大輸出功率達100kW的DC快速充電系統，則可在30分鐘左右將電量從10%補充至80%。

全新Mercedes-Benz EQA若使用輸出功率100kW的快速充電系統，則可在30分鐘左右將電力從10%補充至80%。取材自Mercedes-Benz

2021年以EQA純電新作打頭陣的德國三芒星，在發布EQA的同時也宣布了德國售價為4萬7540.5歐元。而這輛嶄新的德系純電休旅，除將在德國斯圖加特進行生產作業外，同時也會於北京由北京奔馳主導量產，並預計在今年春季率先投入歐洲市場發售！