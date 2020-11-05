水箱護罩史上最大 新世代BMW G80 M3慕尼黑正式投產

新世代BMW G80 M3將於明年三月正式販售。 摘自BMW

BMW在九月底發布了全新、進入G世代的大改款M3 (G80)、M4 (G82) 後，近日，大改款G80 M3首先於BMW位於慕尼黑的工廠開始量產，而新世代M3的到來則完整了在慕尼黑誕生的3 Series，從Sedan、Touring、M Power等車型，包括插電式油電混合系統以及汽、柴油等動力編成規劃，通通都在同一條產線上生產。

新世代BMW G80 M3。 摘自BMW

至於另一輛新世代雙門性能跑車M4 Coupe (G82)，則預計明年春季才會於慕尼黑投產，不過在此之前，運用在M4 Coupe上的CFRP碳纖維車頂的獨立組裝過程也能用於新世代M3之上。另一方面，在慕尼黑工廠生產的全新M款碳纖維運動化桶型座椅，亦引進了全新的手工製作流程，包括M3的引擎蓋、側裙飾板等部件也都是經由手工製作組裝而成。

新世代BMW G80 M3目前已於德國慕尼黑投產。 摘自BMW

新世代BMW G80 M3首度配置了M款碳纖維運動化桶型座椅。 摘自BMW

新世代BMW M3、M4兩款M性能車，皆搭載3.0升直列六缸雙渦輪增壓引擎，標配六速手排變速箱，並配置後輪驅動設定，最大馬力可輸出480hp/56kgm，0-100km/h加速為4.2秒；至於性能更上層樓的Competition版本，雖然也是搭載同一具引擎，不過M3/M4 Competition則改標配八速M Steptronic自排變速箱與M xDrive智慧四輪驅動系統，最大馬力升級到510hp/66.3kgm，零百加速僅需3.9秒即可完成。

新世代BMW G80 M3。 摘自BMW

兩輛全新世代的M性能車，預計在2021年三月正式於市場上發售，而M3、M4車系史上首度配置的M xDrive智能四輪驅動車型，則計畫在明年夏季才會登場。