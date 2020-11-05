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水箱護罩史上最大 新世代BMW G80 M3慕尼黑正式投產

記者黃俐嘉／綜合報導
新世代BMW G80 M3將於明年三月正式販售。 摘自BMW
新世代BMW G80 M3將於明年三月正式販售。 摘自BMW

BMW在九月底發布了全新、進入G世代的大改款M3 (G80)、M4 (G82) 後，近日，大改款G80 M3首先於BMW位於慕尼黑的工廠開始量產，而新世代M3的到來則完整了在慕尼黑誕生的3 Series，從Sedan、Touring、M Power等車型，包括插電式油電混合系統以及汽、柴油等動力編成規劃，通通都在同一條產線上生產。

新世代BMW G80 M3。 摘自BMW
新世代BMW G80 M3。 摘自BMW

至於另一輛新世代雙門性能跑車M4 Coupe (G82)，則預計明年春季才會於慕尼黑投產，不過在此之前，運用在M4 Coupe上的CFRP碳纖維車頂的獨立組裝過程也能用於新世代M3之上。另一方面，在慕尼黑工廠生產的全新M款碳纖維運動化桶型座椅，亦引進了全新的手工製作流程，包括M3的引擎蓋、側裙飾板等部件也都是經由手工製作組裝而成。

新世代BMW G80 M3目前已於德國慕尼黑投產。 摘自BMW
新世代BMW G80 M3目前已於德國慕尼黑投產。 摘自BMW

新世代BMW G80 M3首度配置了M款碳纖維運動化桶型座椅。 摘自BMW
新世代BMW G80 M3首度配置了M款碳纖維運動化桶型座椅。 摘自BMW

新世代BMW M3、M4兩款M性能車，皆搭載3.0升直列六缸雙渦輪增壓引擎，標配六速手排變速箱，並配置後輪驅動設定，最大馬力可輸出480hp/56kgm，0-100km/h加速為4.2秒；至於性能更上層樓的Competition版本，雖然也是搭載同一具引擎，不過M3/M4 Competition則改標配八速M Steptronic自排變速箱與M xDrive智慧四輪驅動系統，最大馬力升級到510hp/66.3kgm，零百加速僅需3.9秒即可完成。

新世代BMW G80 M3。 摘自BMW
新世代BMW G80 M3。 摘自BMW

兩輛全新世代的M性能車，預計在2021年三月正式於市場上發售，而M3、M4車系史上首度配置的M xDrive智能四輪驅動車型，則計畫在明年夏季才會登場。

新世代BMW G80 M3。 摘自BMW
新世代BMW G80 M3。 摘自BMW

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