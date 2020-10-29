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品牌第2款休旅來了！全新Genesis GV70外觀、內裝曝光

記者黃俐嘉／綜合報導
全新Genesis GV70露出真面目。(取材自Genesis)
全新Genesis GV70露出真面目。(取材自Genesis)

問世約五年的韓系豪華品牌Genesis，在今年1月中迎接品牌首款豪華休旅GV80後，Genesis第二款休旅在當時就已經以偽裝車身分現身趴趴走，且原廠在一個月前更釋出了官方偽裝車預告新休旅的到來，沒想到Genesis無預警在自家社群軟體與Hyundai Motor Group官方新聞網上公布了全新GV70的外觀與內裝照！

加入目前有G70、G80、G90、GV80的行列，全新GV70成為品牌的第五款新車，同時亦是Genesis史上第二款休旅，而車名中的「G」代表著品牌「Genesis」，「V」代表「Versatility多功能性」，至於「70」則是品牌針對中型車款的稱號。這輛全新豪華休旅在外型設計上也承襲了Genesis「Athletic Elegance」的設計理念。

Genesis揭曉品牌第二款休旅GV70的外觀與內裝照。(取材自Genesis)
Genesis揭曉品牌第二款休旅GV70的外觀與內裝照。(取材自Genesis)

包括以Genesis廠徽造型衍生而出的車頭形象，如五邊形盾型Crest Grille水箱護罩，就宛如是放大後的盾型廠徽，而廠徽兩側的羽翼也形象化成為Genesis特有的Quad Lamp四頭燈，這組設計當然也運用在全新GV70上，並為此樹立了濃厚的形象記憶。

車尾則看見全新GV70亦採用了Quad Lamp四尾燈，G-Matrix菱形元素也出現在後保桿的設計上，雙邊單出的尾管設計還與五邊盾型廠徽做呼應 (而GV70 Sport則以大口徑的圓形尾管呈現)。另外，GV70採取了這一、兩年Genesis新車車尾皆取消廠徽配置的設計，改以品牌名「GENESIS」呈現，藉此強調車款大膽的形象，並為這間剛萌芽的豪華車商留下更為深刻的印象。

全新Genesis GV70 Sport。(取材自Genesis)
全新Genesis GV70 Sport。(取材自Genesis)

與現有的大休旅GV80不同，全新Genesis GV70透過拋物線的元素從車側優雅的延伸至車尾，也因此擁有了傾斜的C柱及造型相當特別的後三角窗，並以流線且跑格化的身形，說明了GV70是款有別於GV80、營造出更多運動化氣息的全新休旅，另外，Genesis亦推出了形象更為鮮明的GV70 Sport。

內裝部局則與GV80相同，以「the beauty of white space」呈現韓國優雅的建築哲學氣息，車內減少了大量實體按鍵達到相當簡約的效果。全新GV70採用了豪華品牌中少見的二幅式方向盤設計 (GV70 Sport則使用了較為運動化的三幅式多功能方向盤)，中控搭載了一具14.5吋的大型觸控式螢幕，下方則為一體成型設計的細長冷氣出風口，中控台下緣則以電容式螢幕呈現了冷暖空調控制面板，車內也如同GV80配置了SBW旋鈕式換檔系統，以及具有手寫識別功能的圓形控制器。

全新Genesis GV70內裝。(取材自Genesis)
全新Genesis GV70內裝。(取材自Genesis)

雖然內外造型搶先揭曉，不過Genesis並未針對底盤、動力等規格多做說明，詳細資訊只能待原廠另行公布 (動力配置應與小改款GV70雷同)。而在新車發表前，Genesis也於今日起於自家韓國投入100台無偽裝GV70進入約莫兩個月的路試，若在當地捕捉到野生GV70並於Instagram發文且標記#MYGENESIS、#GV70，還有機會得到親自試駕體驗的機會。

休旅 社群 G7

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