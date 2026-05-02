加速擴張 比亞迪：就算沒有美國市場仍將保持行業領先地位

比亞迪執行副總裁李柯近日表示，即使未進入美國市場，公司仍將維持全球競爭力。圖為在墨西哥邊境城市，比亞迪設置經銷門店。（路透）

中東局勢不穩推升國際油價，帶動中國新能源汽車需求升溫。中國汽車製造商比亞迪 4月銷量達32.1萬輛，其中海外銷量13.5萬輛創新高。比亞迪執行副總裁李柯近日接受CNN訪問表示，比亞迪正加速全球布局，即使沒有美國市場，仍將維持行業領先地位，並以各地市場為發展重心。同時，在美國總統川普 將訪陸之際，李柯向美方喊話，期待透過對話推動市場開放與雙向合作空間。

美國有線電視新聞網（CNN）1日刊出了對李柯的訪問。李柯在訪問中透露，面對電動汽車行業愈發激烈的競爭，比亞迪的目標不只是中國市場，而是全球市場，將成長為更貼合各國本地市場的品牌。

報導指出，長期以來，美國實質上禁止中國汽車製造商進入美國市場，理由是「國家安全」問題以及保護美國本土汽車企業。不過，川普已宣布即將訪問中國，美國對中國汽車的進口限制亦可能成為雙方討論議題之一。

李柯喊話，期待川普此行能夠帶來改變，「你開啟對話，隨後發現商機，然後你就應該開放市場，因為這是一個雙贏的局面。」但她也補充，目前比亞迪暫無進入美國市場的後續規劃，「即使沒有美國市場，比亞迪依然將保持領先地位。」

觀察者網指出，比亞迪近年憑藉電池技術與「性價比」優勢成為電動車領軍企業。儘管美國一直將比亞迪「拒之門外」，但這並未影響比亞迪在全球市場的擴張。CNN指，其海外擴張持續加速，2026年海外銷量目標上調至150萬輛。

但在伊朗戰爭引發全球能源危機的背景下，電動車需求上升。對此，李柯表示，比亞迪已經看到石油危機中的成長契機，「這就像是給那些從未接觸過電動汽車的人敲響了警鐘」。她透露，在澳洲和印尼等市場，電動汽車的需求已出現大幅度成長。

此外，CNN提到，儘管比亞迪在電池技術方面保持著領先地位，並透過自動化生產和完備的供應鏈鞏固競爭優勢，在中國電動汽車和混合動力汽車市場中長期占據20%以上的市占率。但近些年，越來越多的中國電動汽車製造商快速崛起，電動汽車市場的競爭愈發激烈。李柯表示，「我們的目標不僅是中國市場，也包括全球市場」，重點包括充電基礎設施、電池技術與不同市場車型設計，致力讓比亞迪在每個國家都更本土化。

數據顯示，今年第一季，比亞迪在歐洲新註冊車輛年增逾150%，達7.3萬輛，與特斯拉差距約5000輛。比亞迪並計畫在匈牙利設廠，以規避歐盟關稅。

此外，李柯表示，比亞迪將在海外建設約6000座閃充站，並持續投入自動駕駛與軟硬體技術研發。