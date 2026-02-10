側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

人形機器人Atlas在今年拉斯維加斯CES消費電子展亮相。（美聯社）

波士頓 動力（Boston Dynamics）和 RAI 研究所（RAI Institute）上傳至YouTube短片，表演人型機器人Atlas側手翻和後空翻，如此比人還靈活的驚豔表現，讓母公司現代汽車周二股價應聲大漲。

Now that the Atlas enterprise platform is getting to work, the research version gets one last run in the sun. Our engineers made one final push to test the limits of full-body control and mobility, with help from the RAI Institute. pic.twitter.com/24ZfapoJTf — Boston Dynamics (@BostonDynamics) 2026年2月9日

▲ 影片來源：X平台＠Boston Dynamics（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

自上個月拉斯維加斯 CES 消費電子展發表 Atlas 以來，現代汽車股價便一路上漲，10日在首爾股市盤中一度大漲 5.7%。

KB 證券分析師康成鎮（音譯）和金智潤（音譯）在報告中指出，這段影片不單是簡單的技術展示，更驗證了機器人能否在無須人工額外修正的情況下，將在模擬環境中習得的智慧應用於實體空間。

他們表示，這也展現了 Atlas 在遠超一般人類水準的極限情況下所具備的應變能力，同時釋出 Atlas 已準備好投入量產的訊號。

現代旗下零件供應商現代摩比斯（Hyundai Mobis）、物流事業現代格羅維斯（Hyundai Glovis）和軟體事業現代 Autoever 在內的現代汽車集團股，以及 HL Mando 等其他機器人公司，周二在首爾股市也紛紛上揚。

現代汽車上個月表示，Atlas將自 2028 年起投入旗下的生線線，包括位於喬治亞州 薩凡納（Savannah）的廠房。據介紹，該機器人配備具有觸覺感測能力且和真人手掌大小相仿的手部，以及可完全旋轉的關節，最大負重可達 50 公斤（110 磅），並能在攝氏負20度至40度的氣溫環境下運作。