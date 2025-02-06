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2024全球汽車銷售榜 中國比亞迪排名第5吉利第10

中央社台北6日電

港媒報導，2024年全球汽車銷售排行榜出爐。前10名以集團為單位，中國車企比亞迪集團及包含瑞典富豪（Volvo）在內的吉利集團，分別以427萬輛及333萬輛位居第5及第10名。其中，比亞迪從2023年的第9升為第5名，吉利則是首度進榜。

香港01報導，在2024年全球汽車銷售排行榜中，日本豐田（Toyota）集團以1080萬輛蟬聯第1；德國福斯（Volkswagen）集團以903萬輛屈居第2；韓國現代（Hyundai）集團以723萬輛排名第3；法國、義大利、美國車廠合組的斯特蘭蒂斯（Stellantis）集團以650萬至680萬輛名列第4。

2024年銷售異軍突起的比亞迪集團，以427萬躍升至第5名；美國通用（GM）集團以410萬輛名列第6；美國福特（Ford）集團以390萬輛排名第7；日本本田（Honda）集團以381萬輛位居第8；日本日產（Nissan）集團以335萬輛排名第9；吉利集團以333萬輛名列第10，首度進榜。

報導引述GlobalData數據指出，比亞迪集團2023年以302萬輛排名第9，首度進入前10名排行榜；2024年則大幅攀升至427萬輛，年增率達41%，也使其排名一舉超越4家美日大型車企上升至第5。而這427萬輛中，新能源車輛就超過425萬輛，年增率達41.1%，遠超過全球新能源車輛第2名美國特斯拉（Tesla）的178.9萬輛。

若再細分，比亞迪集團這425萬輛新能源車輛中，純電動車占176.5萬輛，混合動力車占248.54萬輛。

報導指出，比亞迪集團在新能源車輛的銷售表現，除使其在全球排名快速上升外，2024年也同時奪得中國整體車市及全球新能源車輛銷售冠軍。

至於旗下擁有富豪、英國蓮花（Lotus）在內的吉利集團，報導提到，2024年銷售的334萬輛中，乘用車占217萬輛，年增率逾43%，創下歷史新高；而新能源車輛則占88萬輛；至於中國以外市場則占40.4萬輛，年增率逾53%。

比亞迪 日本 義大利

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