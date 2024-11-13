我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長島華人家長、民代 反對紐約州教育區域化計畫

9年施工 紐約皇后大道改造項目完工 不再是「死亡大道」

在日本站穩腳跟 中國電動車比亞迪再進軍南韓市場

記者黃國樑／即時報導
比亞迪宣布進軍南韓乘用車市場。圖為10月14日，人們在法國巴黎凡爾賽門展覽中心舉行的2024巴黎車展參觀比亞迪展台。 (新華社)
比亞迪宣布進軍南韓乘用車市場。圖為10月14日，人們在法國巴黎凡爾賽門展覽中心舉行的2024巴黎車展參觀比亞迪展台。 (新華社)

韓聯社報導， 中國電動汽車巨頭比亞迪（BYD）宣佈正式進軍南韓乘用車市場。

比亞迪南韓13日表示，已完成針對南韓市場推出乘用車品牌的評估，計畫2025年初在南韓推出乘用車品牌。目前各地區正進行構建銷售和服務網路、人員招聘、車輛認證、行銷策劃及員工培訓等一系列籌備工作。

報導稱，比亞迪南韓表示，為滿足南韓消費者的高品質需求，我們與經驗豐富的員工和合作夥伴開展深入討論。公司將扎紮實實做好準備工作，依託經驗優勢和技術實力，力爭打造一個備受南韓消費者信賴的品牌。

比亞迪自2016年成立南韓法人後，陸續將純電叉車、公交、卡車等新能源產品引入南韓。

2022年7月，比亞迪正式宣布進入日本市場，並宣布陸續引進ATTO 3（元PLUS）、SEAL（海豹）和DOLPHIN（海豚）三款純電車型。隨後，2023年1月9月，ATTO 3和DOLPHIN在日本先後上市；2024年6月，SEAL正式上市。

不過，日本是汽車製造傳統大國，比亞迪初期進展並不十分順利，2023年的銷量有限。今年10初，日經中文網報導，比亞迪4—9月在日本的銷售量成長60.8%，達到1,095輛。

比亞迪宣布進軍南韓，是繼日本之後，再在亞洲挑戰另一個汽車製造王國，時間比日本晚了至少兩年以上。但進軍南韓可能表明，比亞迪認為已在日本站穩腳跟。

南韓 比亞迪 日本

上一則

中國年輕人為何不愛瑪莎拉蒂了？

下一則

EV買氣有起色了？全球10月電動車銷量成長35%

延伸閱讀

比亞迪汽車10月銷量暴增66% 再創新高

比亞迪汽車10月銷量暴增66% 再創新高
比亞迪聘20萬人趕工 近3月產量增近20萬輛

比亞迪聘20萬人趕工 近3月產量增近20萬輛
比亞迪10月銷量突破50萬輛 創中國新能源車企紀錄

比亞迪10月銷量突破50萬輛 創中國新能源車企紀錄
中國重倉股揭曉 寧德蟬聯榜首

中國重倉股揭曉 寧德蟬聯榜首

熱門新聞

路透根據馬斯克最近談話，研判特斯拉已放棄生產2.5萬平價電動車。( 路透)

特斯拉不推2.5萬元平價車款了？馬斯克最近說「無意義」

2024-11-05 22:11
中國媒體指出，電動汽車修比買貴的關鍵因素之一是車廠「壟斷」。圖為成都一家新能源汽車廠生產線。（新華社）

買車3.5萬、換電池1.6萬 電動車為何修比買貴？

2024-11-05 14:34
圖為中國民眾在天津的一個博覽會上看特斯拉新車。新華社

特斯拉獲得中國首批「汽車隱私保護」標識

2024-11-09 10:31
中國年輕人不愛瑪莎拉蒂。圖為瑪莎拉蒂MC20特別版。（取自瑪莎拉蒂官網）

中國年輕人為何不愛瑪莎拉蒂了？

2024-11-12 10:00
比亞迪宣布進軍南韓乘用車市場。圖為10月14日，人們在法國巴黎凡爾賽門展覽中心舉行的2024巴黎車展參觀比亞迪展台。 (新華社)

在日本站穩腳跟 中國電動車比亞迪再進軍南韓市場

2024-11-13 00:22
賓利將產品全面電氣化的時程推遲到2035年，比原定計畫晚五年。路透

電動車需求降溫 賓利將產品全面電氣化時程推至2035年

2024-11-08 13:14

超人氣

更多 >
好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨

好市多8款新上架零食 粉絲忙搬貨
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲
80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民

80歲華婦曼哈頓街頭遭脫衣強姦 嫌犯為非法移民
川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部

川普宣布馬斯克入閣 和企業家拉馬斯瓦米領導政府效率部
珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光

珠海駕車撞人凶嫌自殘急救中 行凶原因曝光