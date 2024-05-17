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99%美汽車「裝1物」恐致癌 夏季毒5倍 專家曝解決辦法

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
99%的美國汽車座椅泡棉和其他內部裝置表面，都含有可能致癌的阻燃劑（flame retardants）。示意圖。(取材自Pixabay)
99%的美國汽車座椅泡棉和其他內部裝置表面，都含有可能致癌的阻燃劑（flame retardants）。示意圖。(取材自Pixabay)

談到汽車帶來的汙染，多數人都會想到排放的廢氣和輪胎摩擦產生的有毒顆粒，但根據最新研究，多達99%的美國汽車座椅泡棉和其他內部裝置表面，都含有可能致癌的阻燃劑（flame retardants），恐造成神經和生殖問題。且阻燃劑汙染量在夏季高達5倍，因為天氣變暖將加速化學物質釋放。

新聞周刊報導，美國汽車在座椅泡棉中添加阻燃劑，以滿足美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）製定的安全標準，然而，其中許多化學物質可能是致癌物質或潛在致癌物質。倘若阻燃劑被留在座椅泡棉中，並不會產生大問題，但實際上這些物質容易轉化為氣體，揮發進入車內空氣。

在環境科學與技術（Environmental Science & Technology）雜誌上發表的新研究中，杜克大學研究人員測試2015年以來在美國生產的101輛汽車的空氣，看看是否存在潛在危險化學物質。

結果發現，99%的汽車含有名為三磷酸酯（TCIPP）的阻燃劑，美國國家毒理學計畫（U.S. National Toxicology Program）目前正在將其作為潛在致癌物進行調查。此外，多數汽車中含有有機磷酸酯（organophosphate ester）阻燃劑，被加州列為致癌物。

研究的主要作者、杜克大學科學家霍恩（Rebecca Hoehn）指出：「考慮到駕駛平均每天在車上待上約1小時，這是一個重大公共衛生問題。對於通勤時間較長的駕駛及兒童乘客來說尤其令人擔憂。」

至於添加阻燃劑的消防益處是否足以抵銷其健康危害，負責監視35萬名美國和加拿大消防員健康與安全的莫里森（Patrick Morrison）說：「在多數用途中，在產品中填充這些有害化學物質對預防火災幾乎沒有作用，反而會使火災煙霧、毒性更大。」他敦促國家公路交通安全管理局更新可燃性標準，確保車內不使用阻燃化學品。

那麼該如何減少車內阻燃劑的危害？綠色科學政策研究所的科學家賈爾（Lydia Jahl）指出，可以透過打開車窗，並將車停在陰涼處。

99%美汽車「裝1物恐致癌！」夏季毒5倍　專家曝解決辦法

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