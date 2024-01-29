美紅燈右轉常釀車禍 改革聲浪起 調查：事故率增逾20%

1970年代吹起紅燈右轉風，如今許多城市紛紛改變規則。（圖／123RF）

在美國，「紅燈右轉」(right-on-red)是交通規則，右轉車碰到紅燈如果開得不夠快常被按喇叭，駕駛們被迫加速右轉，釀成車禍，改革聲浪四起。

「紅燈右轉」最早僅限加州 和其他西部州，直到1970年代，美國因應阿拉伯國家石油禁運與配給，全力倡導節約用油，「紅燈右轉」規則快速普及到各州，旨在避免右轉車在紅燈亮起時怠速耗油。

沒想到，為省油而全力推動的交通規則竟釀成許多車禍。許多人認為，右轉車碰到紅燈必須繼續行駛不能停下來，太危險了，正受各方檢視、也面臨政府限制。

起初僅加州等地適用

「紅燈右轉」一開始只限於加州等西部地區，知名導演兼演員伍迪艾倫(Woody Allen)在喜劇電影「安妮霍爾」(Annie Hall)曾說，絕對不要住在洛杉磯，因為那座城市的唯一優勢就是紅燈時可右轉。

到了1975年，國會通過「能源政策和節約法案」(Energy Policy and Conservation Act)，將紅燈右轉列入其中一項條款，各州想要獲得聯邦能源援助必須在符合最大安全的前提下允許紅燈右轉，加速全美各州制訂「紅燈右轉」規則。

根據康州立法史紀錄，到了1972年，全美已有13州允許紅燈右轉，在那十年間，幾乎各州都採行這項交通規則；但紐約市等一些都會地區不允許紅燈右轉，司機們跨區駕駛總感到混亂。

多城擬改規則護行人

1970年代吹起紅燈右轉風，如今情勢大逆轉，許多城市紛紛改變規則。

喬治亞州的亞特蘭大 (Atlanta)、科羅拉多州的丹佛(Denver)、印第安納州 的印第安納波利斯(Indianapolis)、華府、北卡羅來納州的羅利(Raleigh)等城市最近提出或通過法律，禁止在繁忙市中心或全市紅燈右轉。相關部門認為，歷經40多年行人死亡人數居高不下，改變規則將可保護行人和自行車騎士。

佛羅里達大西洋大學(Florida Atlantic University)城市與區域規畫系教授鄧博(Eric Dumbaugh)說，「紅燈右轉」導致十字路口交通流量增加，司機很容易撞上綠燈通行的行人，卡車也因看不到自行車紅燈右轉而撞上騎士，還釀成一些追尾事故。

印第安納波利斯市委託調查顯示，2022年印第安納州行人死亡人數創歷史新高，五年內約57%行人相關車禍都因司機在十字路口未禮讓行人。

在舊金山，紅燈右轉事故占所有傷害事故不到1%，卻占行人或自行車事故的20%。

亞特蘭大市議員多齊爾(Jason Dozier)在部分地區提出紅燈右轉禁令，上周透過社群網站X說，禁止紅燈右轉旨在優先保護十字路口行人安全。

州長公路安全協會(Governors Highway Safety Association)數據稱，2022年全美駕駛至少造成7500行人死亡，創1981年以來新高。有些州行人傷亡數據將自行車騎士視同行人，有些州未納入。

車禍導致行人死亡大增主要原因包括行車速度太快、駕駛分心、缺乏適合行人的道路基礎設施、路上有愈來愈重的卡車和SUV等等。

一項研究針對1974年至1977年間通過紅燈右轉法規的6州警方所提事故數據、以及未改變法律的3州情況進行分析，結果顯示，在允許紅燈右轉的州，事故增加20%以上。

這項1982年進行的研究發現，實施紅燈右轉後，城市的行人碰撞、兒童與老年行人的碰撞事故大增。

鄧博說，禁止紅燈右轉並非解決行人安全問題的靈丹妙藥，但有助於防止繁忙十字路口發生行人與汽車事故；放眼全球，除了美國，多數國家並不允許紅燈右轉。

禁令遭各界強力反對

然而，致力禁止紅燈右轉遭到一些司機、司機權益團體和立法人士強烈反對，聲稱有了禁令，對司機來說道路行駛將變得更糟，對每個人來說，整座城市都將變得更糟；反對者認為，紅燈右轉有助於加快整體交通流動速度，曾有人主張，交通限速減半可望減少傷害，但由於未能達到目的已被放棄。

在亞特蘭大，反對紅燈右轉提案遭城市立法者反對，反對者擔心，禁止紅燈右轉將在重大活動期間造成交通擁堵，而且人們不想在塞車的城市度假，恐拖累旅館生意；另有立法者擔心，禁止紅燈右轉將增加交通堵塞，還會對黑人和其他少數族裔駕駛者過度監管開罰單。

在印第安納州，一位共和黨州參議員提法案致力廢除紅色燈右轉禁令；但倡議者稱，紅燈右轉禁令是重要措施，有助於將行人安全置於汽車之上，讓城市更適合步行和騎自行車，是創造更安全、更方便市區的重要一步。