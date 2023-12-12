中國新能源車滲透率首度超過40% 預計2024成長樂觀

圖為成都國際汽車展覽會日前舉行，新能源車吸引參觀者。（中新社資料照片）

中國今年11月的新能源乘用車國內零售滲透率為40.4%，較去年同期增加4個百分點，預計2024年成長樂觀，新能源乘用車批發銷量預計達到1100萬輛。

中國新能源車被視為拉動下一波經濟動能的法寶之一。據新京報報導，中國乘聯會秘書長崔東樹表示，11月新能源乘用車國內零售滲透率40.4%，較去年同期36%的滲透率提升4個百分點。

報導指出，這是中國新能源乘用車月度滲透率首次突破40%。作為中國乘用車市場增長的重要拉動力，新能源汽車11月零售銷量年增近四成，達84.1萬輛，月增8.9%。

今年前11個月，中國新能源乘用車累計零售680.9萬輛，年增35.2%。中國乘聯會認為，2024年新能源乘用車市場增長預計相對樂觀，新能源乘用車批發銷量預計達到1100萬輛，淨增量230萬輛，年增22%，滲透率達到40%。

另外，受新能源及出口市場拉動，今年1到11月，國內乘用車累計零售1934.5萬輛，年增5.3%。

崔東樹表示，2023年乘用車銷量預計將達2550萬輛，依託出口相對2017年的320萬輛增量，總體乘用車銷量將大幅突破2017年的批發銷量2450萬輛，創歷史新高。