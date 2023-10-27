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福特稱受罷工影響 損失估達13億元

中央社／紐約26日綜合外電報導
福特汽車。（Getty Images）
福特汽車。（Getty Images）

汽車製造商福特（Ford）今天表示，恢復生產運作的必要性，比多花點錢促成勞動契約以結束罷工更重要，這次罷工已讓公司損失約13億美元。

法新社報導，福特財務長羅禮祥（John Lawler）表示：「對我們來說，重要的是重返工作崗位，並讓工廠重新運作。」福特昨天宣布與聯合汽車工會（United Auto Workers）達成臨時協議，希望讓近六周的罷工畫下句點。

福特是底特律「三巨頭」中，最先和聯合汽車工會達成臨時協議，通用汽車（General Motors）和斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）仍面臨罷工窘境。

福特和工會達成的協議內容，包括鐘點工加薪25%等。這項協議仍須經基層員工投票通過。

福特今天公布第三季獲利12億美元，每股盈餘低於分析師預期。營收成長10%，達438億美元。

根據羅禮祥說法，第四季獲利衝擊將會大很多。

受罷工影響，福特撤回2023年全年獲利預測。

公司不確定能夠多快讓受影響的工廠恢復運作。羅禮祥提到有「過時」的風險，以及供應商或許需要僱用新員工等難處。

羅禮祥說：「我們眼前有大量的工作和許多不確定性。」

羅禮祥表示，公司將需要確定新的成本削減方式和效率來履行協議。這項協議估計將讓每輛車勞動成本增加850美元到900美元。

羅禮祥說：「我們還有事要忙，我們將必須提高整個系統的效率。」

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