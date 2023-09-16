賓士電動車扛不住了？中國兩大廠相繼停產 幾乎擴及所有EQ車系

賓士位於中國的兩座新車生產基地，日前停止生產新車的消息在網路上傳開並還包含EQ純電銷售陣容。（取材自北京奔馳官網）

近日來，德國 豪華品牌賓士（Mercedes-Benz）於中國的合資品牌北京 奔馳，旗下負責賓士新車生產的兩大工廠停產消息於網路傳開，包括負責賓士NGCC車系的大興工廠將停止生產新車超過30天之外，連才在2020年落成啟用的順義工廠也將加入停產行列，連帶EQA、EQB、EQC、EQE等電動車 都將受到影響。

消息傳開數小時之後北京奔馳也回應該傳聞，表示大興工廠停止生產新車，是為了要進行產線升級，將現有MFA（Modular Front Architecture）前驅底盤平台生產架構，改為賓士最新MMA平台（Mercedes Modular Architecture），就是替今年IAA德國慕尼黑車展亮相的賓士Concept CLA Class概念車先做好量產準備。

至於依照德國辛德芬根56號工廠基準打造，為目前賓士全球生產網路中最先進的海外生產基地「北京奔馳順義工廠」。這次暫時停止生產新車的原因，則是來自部分產線檢修與升級的常態性調整，並不會對現行銷售有任何影響。只是，順義工廠的重任就是生產賓士EQ系列電動車，此次突然停產也引發許多揣測。

不少媒體指出北京奔馳順義工廠停產的主要原因，就是賓士EQ系列的銷售表現失利。其中又以EQC最慘淡，今年前8個月累積銷量竟然只有167台；EQA和EQB則分別為2,583台、4,354台，更不用說過去的8個月內，賓士EQ系列的單月銷售總額都沒有超過1,700台，別說同級豪華對手，連中國當地自主品牌都競爭不了。