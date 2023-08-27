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保時捷Cayenne「扛住」1噸重鋼柱 網讚：車商最強廣告

記者陳恩惠／桃園27日電
台灣國道發生6車追撞事故，其中有輛保時捷遭後方聯結車載運的H型鋼柱砸中，畫面相當驚悚，卻也為車商打了免費廣告。（記者陳恩惠／翻攝）
台灣國道發生6車追撞事故，其中有輛保時捷遭後方聯結車載運的H型鋼柱砸中，畫面相當驚悚，卻也為車商打了免費廣告。（記者陳恩惠／翻攝）

台灣國道2號機場支線西向6公里大竹交流道出口路段，昨天傍晚5時20分有輛載運固定式天車橫樑的聯結車，疑未保持安全距離急煞釀6車連環撞及1名駕駛輕傷，並造成前方保時捷Cayenne遭飛出H型鋼柱砸中；網友歪樓，大讚保時捷能扛得住至少1噸重的鋼柱，可見安全性很強，也成為車商最強的免費廣告。

國道警察局第一公路警察大隊深夜說明，勤務指揮中心昨天傍晚5時28分接獲通報，國道2號西向6公里大竹交流道出口路段有6部車事故，立刻調派巡邏車前往處理，發現1名劉姓駕駛輕傷但意識清楚，緊急送林口長庚醫院。

台灣國道發生6車追撞事故，其中有輛保時捷遭後方聯結車載運的H型鋼柱砸中。（記者陳...
台灣國道發生6車追撞事故，其中有輛保時捷遭後方聯結車載運的H型鋼柱砸中。（記者陳恩惠／翻攝）

國道警方表示，肇禍的是22歲曾姓男子，駕駛聯結車行經大竹交流道出口前路段，因前方車流回堵，曾男疑似未保持安全距離而急煞追撞前車，車上裝載H型鋼梁因捆紮未牢固，以致脫落波及前方車輛肇事，總計造成6車追撞事故，所幸劉姓駕駛輕傷無大礙，6名駕駛人經警方施以酒測，未發現有酒精濃度反應，詳細的肇事原因待進一步釐清。

國道警方再次呼籲，用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，遇車流回堵開啓危險警示燈警示後車，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，維護行車安全。

台灣國道發生6車追撞事故，其中有輛保時捷遭後方聯結車載運的H型鋼柱砸中。（記者陳...
台灣國道發生6車追撞事故，其中有輛保時捷遭後方聯結車載運的H型鋼柱砸中。（記者陳恩惠／翻攝）

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