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「新車通膨」有望消失 7月新車價跌 漲幅10年最低

編譯潘勛、尤寶琪／綜合報導
「凱利藍皮書」公布的最新數據顯示新車價格的漲幅終於開始舒緩，但仍有業界專家建議消費者仍可再觀望一陣子。(Getty Images)
「凱利藍皮書」公布的最新數據顯示新車價格的漲幅終於開始舒緩，但仍有業界專家建議消費者仍可再觀望一陣子。(Getty Images)

根據「凱利藍皮書」(Kelley Blue Book)9日公布的7月數據，美國新車漲幅同比去年為過去十年最小，汽車業研究經理瑞貝卡‧萊德裘斯基(Rebecca Rydzewski)因此表示，「新車通膨終於在2023年完全消失」，想買新車卻苦於不斷漲價的人終於可以鬆口氣了。

但「凱利藍皮書」母公司Cox Automotive經濟學者暨業界洞見協理卻斯伯勒(Charlie Chesbrough)建議，有意買車的人可以再等等，因為以目前下降趨勢來看，價格很可能會繼續下滑。

卻斯伯勒說，在通縮環境下，你的耐心可能會有所回報；他說：「所以，如果我等到明天再買，我可能會拿到比今天更好的價格，這就是通縮環境，而這也是我們新車市場的發展方向。」

「今日美國報」(US Today)報導，凱利藍皮書統計，美國人7月購車花的錢，平均為4萬8334元，比去年同期只多約199元，或0.4%。

還有更多好消息，數據指出，相形今年初，7月新車平均售價下跌2.7%，或1335元，也是過去十年來，1到7月最大跌幅。

萊德裘斯基表示，因為庫存穩定增加，新車價格正在下跌，主要是豪車及電動車削價所致。因為庫存增加，賣車的動機增多，有助於讓車價繼續下行。

大多數車廠到7月都提供購買新車的優惠，已是連十個月這麼做，平均降價2148元，或成交價的4.4%。相形去年7月，吸引車主買新車的的折扣優惠僅為成交價的2.4%。

但通用汽車(GM)財務長雅各布森(Paul Jacobson)9日表示，別指望通用很快會大打折扣，該公司講了幾個月，說優惠購車會正常化，但所謂的新正常，是相對以往而言。

通用正在更動配銷模式，以便比起過去幾年，能有更多庫存，但不會回到過去以大量車款塞飽新車展示場、必須大打折扣來消化的模式。

今年7月，非豪車的平均售價為4萬4700元，同比去年為上漲半個百分點，若相形6月則下跌471元。

但凱利藍皮書表示，跟五年前不一樣的是：唯有三菱的小轎車Mirage平均售價在2萬元以下，為1萬9205元；2018年7月，有12款車售價不到2萬元。很多小車如現代Venue、起亞Rio、日產Versa及豐田Corolla價格都比2萬元高得多。

相形下，7月在凱利藍皮書裡有32款車平均售價在10萬元以上，還不包括傳統豪車如法拉利、藍寶堅尼及勞斯萊斯；但是在2018年7月，只有12款車售價高於10萬元。

「凱利藍皮書」公布的最新數據顯示新車價格的漲幅終於開始舒緩，但仍有業界專家建議消...
「凱利藍皮書」公布的最新數據顯示新車價格的漲幅終於開始舒緩，但仍有業界專家建議消費者仍可再觀望一陣子。(Getty Images)

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