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睽違4年 F1大獎賽2024將重返中國舉行

記者謝守真／即時報導
時隔四年之久，F1大獎賽2024將重返中國舉行。（Getty Images）
時隔四年之久，F1大獎賽2024將重返中國舉行。（Getty Images）

F1一級方程式賽車官方公布2024賽季賽程，中國大獎賽將於明年4月19日至21日回歸上海國際賽車場。消息指出，這是時隔4年自2020年疫情以來，F1賽車再次重返中國，正好適逢F1中國大獎賽20周年。

新加坡官媒聯合早報指出，F1官方5日在其推特帳號正式宣佈2024全新賽程。值得注意的是，明年賽季共有24個分站賽，為歷來賽程最長的一個賽季。其揭幕戰將在巴林舉行，12月8日於阿布達比進行最後一戰。而上海站則是第5個分站，其正賽將於4月21日舉行。

而2024年剛好是F1中國大獎賽的20周年，此前，由於疫情關係，F1中國大獎賽缺席4年，這項賽事上一次舉辦是在2019年。

另據港媒報導，中國籍車手周冠宇現年24歲，於2021年11月16日成為中國第一位一級方程式車手，也是首位在F1初登場就獲得積分的華人車手。目前效力於阿爾法羅密歐車隊。

此前，周冠宇於去年成為有史以來第一位參加F1正式比賽的陸籍車手，但因為新冠疫情的原因，未能得到在家鄉觀眾前比賽的機會。而今年度賽季至今，周冠宇在阿爾法羅密歐表現出色，兩場積分完賽，獲得4分，與隊友博塔斯只有一分之差。

而本次中國大獎賽重返2024賽季，也代表周冠宇將有望首次在上海主場征戰F1分站賽。

圖為2024 F1賽季賽程。（取材自推特）
圖為2024 F1賽季賽程。（取材自推特）

F1 周冠宇 疫情

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