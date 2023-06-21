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6年銷量縮水77% 現代汽車宣布出售中國2家工廠

記者黃國樑／即時報導
北京現代滄州工廠車身生產線。(取材自新華網)
北京現代滄州工廠車身生產線。(取材自新華網)

根據中國《界面新聞》引述《日本經濟新聞報導， 韓國現代汽車於昨20日宣布出售在中國的2家工廠。現代汽車與中國北汽的合資公司「北京現代」的生產工廠將縮減到只剩2處。

北京現代曾在2016年在中國大陸攀上銷量高峰，達到114萬輛。這一合資企業於2002年在北京開始投產。原共有五家工廠，除了位在北京市的3家工廠，河北省滄州市、與重慶市各有一家，總計運營5家工廠，其滿載產能可以達到165萬輛。但其後現代汽車在大陸銷量開始下跌，2018年總銷量下跌至79萬輛，2019年銷量再下降為71.6萬輛，2020年因碰上疫情，跌至50.2萬輛。而根據日經這次報導，2022年現代汽車在華銷量只有26萬輛，6年間銷量縮水了77%。

在首爾舉行的投資者關係活動上，現代汽車的CEO張在勳表明將出售工廠。他表示，最近幾年，中國業務因國內外各種負面因素變得艱難。為了提升已受損的品牌形象，現代汽車將專注於高性能車型。

由於中國品牌近年崛起，而又受中韓關係惡化影響，現代在2021年先出售了北京的1家工廠，去年2022年已關閉了重慶市的工廠，現代這次尋求出售的應為已關閉的重慶廠以及在河北的滄州廠。

根據《亞洲金融新聞》的報導，現代汽車將提高剩餘2座工廠的生產效率，並將其活用為新興市場的出口基地。而在中國市場，現代銷售的車型將從目前的13款減少至8款，並提出了以上海市為中心銷售高檔車型「捷尼賽思(Genesis)」和SUV等高價位車型的方針。

汽車 北京 疫情

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