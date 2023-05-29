本田、豐田要聘萬名軟體工程師 向特斯拉獲利模式看齊

本田汽車（Honda）今年4月參加上海汽車展。 (路透)

日經亞洲報導，日本本田汽車 （Honda）計劃在2030年以前，增聘一倍的軟體工程師，將這支團隊人員增加到1萬人，以利公司由傳統的製造，朝向以軟體驅動的商業模式轉換，一如特斯拉 （Tesla）。

基於全新的軟體相關推進方案，本田將與印度軟體開發商KPIT科技公司強化夥伴關係。在彼此夥伴關係改變後，可見到為本田工作的軟體工程師增加1,100位到2,000位。

本田自己也會招聘更多軟體專家。本田執行副總裁青山真二（Shinju Aoyama）說，想要成立一支由內外人士組成的軟體工程團隊。

不只本田，全球最大車廠豐田汽車（Toyota）也正在擴充軟體工程人力，估計在2025年以前，整個豐田集團要再培訓大約9,000名軟體工程師，總數將達1.8萬人。豐田的訓練對象包括製造與銷售人員，以促進公司在電動車與自駕事業方面的發展。

日經指出，對日本車廠而言，特斯拉是個提升獲利、生產自動化的模範。特斯拉每賣一部車的獲利，是豐田的五倍。

日本汽車業界許多人相信，特斯拉的強大仰賴其軟體開發。特斯拉利用軟體升級，為已經賣出去的車輛增加新功能，使得特斯拉車子的功能一直維持更新，等於是以非常有成本效益的方式保有競爭力。

然而，管理顧問公司Arthur D. Little Japan負責人Masashi Okada警告，能不能成功把軟體工程師由大型的科技公司吸引過來為汽車廠工作，是個問題。美國通用汽車（GM）提供了與大科技公司同水準的薪酬；賓士則是選擇在中國大陸北京的據點擴充研發人力。福斯因為軟體開發遇到障礙，保時捷電動車Prosche Macan EV要延到2024年才能發表。

中國大陸的電動車廠則是聚焦在製造而不是軟體，為了縮短交貨時間，他們的自駕系統都樂於直接採用華為等本國企業開發的系統。