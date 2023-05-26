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不必再用轉接器 福特電動車2024可直接使用特斯拉超充站

中央社／底特律25日電
Ford電動車車主可在2024年起使用特斯拉超充站。（取材自Ford）
Ford電動車車主可在2024年起使用特斯拉超充站。（取材自Ford）

福特今天表示公司已和特斯拉達成協議，福斯電動車車主2024年初可望在北美使用特斯拉超級充電站為車輛充電。

這兩家競爭對手的合作，使福特汽車公司（Ford Motor Co.）成為首家採用電動車車商特斯拉（Tesla Inc）專屬充電標準的主要汽車製造商，這讓福特能使用全美最大的特斯拉超級充電站（Tesla Superchargers）網絡。

分析師表示，充電基礎設施不夠完善是電動車目前為止尚未被更廣泛接受的主要障礙之一。

特斯拉去年11月表示，公司將把其自家的充電設計開放給其他汽車製造商和充電點營運商。

特斯拉開發的轉接器讓福特有裝組合充電系統（Combined Charging System, CCS）的電動車，能使用特斯拉V3超級充電站（V3 Superchargers）。2025年起，福特將為其新電動車搭載特斯拉自家的充電標準，讓福特電動車不必使用轉接器，就能在特斯拉的超級充電站充電。

（取材自Ford）
（取材自Ford）

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與福特執行長法利（Jim Farley）在推特音訊空間（Twitter Spaces）線上對話時表示：「我們不想特斯拉的超級充電站網絡變成像一座『圍牆花園』。」

特斯拉有1萬7711個快速充電站，大約占全美這類充電站的60%。快速充電站可讓電動車在1小時或更短的時間內增加數百英里的續航里程。

法利今天稍早在跨國金融服務機構摩根士丹利（Morgan Stanley）的論壇上表示：「在基礎建設方面，我認為汽車公司間存有一些合作空間，這對我們來說是完全不自然的。」

法利補充道：「我覺得應該要開始這麼做了，第一步應該是我們還沒合作過的方式，可能是讓新的電動車品牌與傳統老公司攜手。」

他稱電動車產業充電插頭規格不一「十分荒謬」，「我們甚至無法對使用哪一種插頭達成共識」。

（取材自Ford）
（取材自Ford）

特斯拉 電動車 汽車

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