佛州男16年愛車遭颶風淹沒想修… Toyota直接送他一台新的

經銷商老闆Richard Germain（右）將鑰匙交給米勒時，他的笑容全洋溢在臉上。（取材自Toyota）

佛州 有一名Toyota 車主的Highlander Hybrid已經行駛了超過100萬英里（160萬公里），但在一次天災中，這台車徹底被沖毀。當地Toyota經銷商為了感謝他長年的支持，決定免費送他一輛全新的Highlander Hybrid，讓他能夠再繼續將車開到破百萬公里。

這故事要回到2006年，在佛州的馬克米勒（Mark Miller）買了一輛全新的Toyota Highlander Hybrid，但作為一家瀝青鋪路公司的老闆，這輛Highlander勢必要陪他南征北討，但米勒非常勤於保養，也十分照顧他的愛車，在之後的16年這輛Highlander陪他走過了100萬英里，雖然經歷過不少損傷，但車況依然足以應付工作需求。

2006 Toyota Highlander Hybrid。（取材自Toyota）

但不幸的是，在2022年的伊恩颶風（Hurricane Ian）肆虐下，不僅米勒在佛州的家被洪水 淹沒，他的Highlander Hybrid也在這次風災被摧毀。不過米勒不忍心見到他的愛車就這樣進報廢場，就主動致電Toyota問他們能不能將這輛車拿回去研究，而Toyota方面在接到電話後便開始對這件事感興趣。

2006年的Highlander Hybrid在米勒手下已經行駛了100萬英里（160公里）。（取材自Toyota）

直到2023年1月21日，米勒被要求前往當地的那不勒斯（Naples）經銷商Germain Toyota。他不太清楚發生了什麼事，但他認為他可能會得到一個冷卻器或是什麼零件當禮物，就像經銷商在他行駛超過80萬公里後送他的一樣。然而，當到達經銷商後，有一輛打著大蝴蝶結的2023 Highlander Hybrid Bronze Edition要送給他，經銷商老闆將鑰匙交給了米勒，並感謝他成為他們有史以來最忠誠的客戶。

車主米勒獲贈一輛全新的Highlander Hybrid Bronze Edition。（取材自Toyota）

米勒高興的表示：「太厲害了，這簡直是一件不可思議的事情，我需要這輛車子，但這是一個巨大的經濟負擔，我負擔不起，不過現在我高興得不知所措。」2023 Highlander Hybrid Bronze Edition建議售價為4萬5980美元。

最後米勒還給也想要讓車子跑到100萬英里的車主建議，就是「千萬不要忘記換機油！」