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本來考慮找鴻海 福斯Scout因這理由決定自行生產

編譯劉忠勇／綜合外電
福斯董事長Oliver Blume 14日在柏林舉行年度記者會上推介 電動車品牌Scout 。(歐新社)
福斯董事長Oliver Blume 14日在柏林舉行年度記者會上推介 電動車品牌Scout 。(歐新社)

福斯汽車（VW）集團旗下新品牌Scout 正在南卡羅來納州興建一座規模20億美元的組裝廠。Scout原本考慮委由鴻海在內的代工業者生產電動皮卡和SUV，不過由於美國通膨削減法（IRA）提供電動車的獎勵辦法太過誘人，福斯最後決定自行生產。

Scout 品牌執行長基奧格（Scott Keogh）周一說：「簡化來說，我們視此為一場淘金熱」，並IRA比做1849年的加州的淘金潮，此法為國內生產的電動車提供獎勵措施。基奧格說：「現在是在美國設廠最佳時機。」

美國總統拜登去年8月簽署的IRA，擴大電動車買主每輛最高7,500美元的抵稅額，也增加在美國生產電動車和電池的獎勵措施。為此，福斯決定在南卡羅萊納州哥倫比亞附近的1,600英畝土地上興建自己的工廠，預訂2026年啟用，屆時將雇用4,000名員工。

基奧格在工廠預定地舉行的記者會上說：「你若看所有來自各州和通膨削減法的機會，最高明的生產方式就是自行建廠。」「想要儘早才取得有利位置，晚了就錯過了。」

福斯去年重新推出曾在1960年到1980年在美國流行的Scout品牌，如今福斯買下Scout品牌後，希望藉此在美國市場上占有一席之地。

Scout的新廠最終每年將生產20萬輛SUV和皮卡，和福特Bronco和Jeep Wrangle等美國現有品牌競爭。

德國汽車刊物Automotive News Europe和彭博去年11月曾報導，福斯考慮委託鴻海在美國生產電動皮卡和SUV，透過合作的方式強攻北美市場。

電動車 南卡羅來納州 SUV

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