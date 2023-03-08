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Ford E-Transit北美上市滿一年 省下282萬公升的汽油

記者陳威任／即時報導
Ford全電動商用車E-Transit。（圖：Ford提供）
Ford全電動商用車E-Transit。（圖：Ford提供）

世界各國吹起電動車浪潮，除了乘用車外，包含公車和商用車也都逐漸轉型為電動化車款，除了減少碳排放外，也更加省油。Ford全電動商用車E-Transit去年在美國和加拿大推出，經過1年累積相關數據後，發現一些有趣的表現。其中，自2022年2月以來，這些電動商用車的車主已經行駛超過1200萬英里(約1931公里)，與燃油動力的商用車相比，節省了超過282萬公升的汽油和超過4.3千克的二氧化碳。 福特指出，E-Transit在整個使用週期內，與內燃機動力貨車相比，二氧化碳排放量可能減少57%。

E-Transit是福特價值數十億美元的電氣化戰略的一部分，旨在幫助遏制溫室氣體排放，但它也是企業的可靠選擇。S&P Global Mobility數據顯示，在其認可的30個職業中，E-Transit是28個職業中最暢銷的，特別是建築、零售和政府。

Ford全電動商用車E-Transit。（圖：Ford提供）
Ford全電動商用車E-Transit。（圖：Ford提供）

「尋求採用電池電力技術的企業持續在全球發生並展現需求，而E-Transit以及Ford推出的相關服務，處於這場革命的最前沿。」福特汽車主管Ted Cannis表示，在上路的第一年，E-Transit 產生了立竿見影的效果，而我們才剛剛起步。

E-Transit不僅在美國和加拿大，而且在歐洲也是最暢銷的電動商用車。光是在美國，截至去年12月就售出了6500台，並且在所有50個州都有販售。作為第一個將量產電動商用車推向市場的公司肯定有其優勢，因為福特指出當今大約61%的電動商用車市場由E-Transit作為代表。

Ford全電動商用車E-Transit擁有豐富車種選擇。（圖：Ford提供）
Ford全電動商用車E-Transit擁有豐富車種選擇。（圖：Ford提供）

目前，它唯一的主要競爭對手是上個月發布的Mercedes-Benz eSprinter。 在不久的將來還會有更多的競爭對手出現，主要是Rivian製造和設計的送貨車。聯邦快遞目前正在部分計畫中使用E-Transit。

福特也持續針對商用車的需求強化續航里程及產能，據報導，透過調整過後每次充電可將續航里程提高近10英里。為了滿足需求，堪薩斯城裝配廠也將從4月開始增加E-Transit的產量。

Ford全電動商用車E-Transit。（圖：Ford提供）
Ford全電動商用車E-Transit。（圖：Ford提供）

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