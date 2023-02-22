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Solterra輪圈螺栓有鬆脫隱憂 Subaru在美召回檢修

記者張振群／即時報導
Subaru汽車於美國再度發出召回通知，持續針對Solterra的輪圈螺栓鬆脫問題來改進。（圖：Subaru提供）
Subaru汽車於美國再度發出召回通知，持續針對Solterra的輪圈螺栓鬆脫問題來改進。（圖：Subaru提供）

Solterra不僅是Subaru品牌首款純電休旅，更是和Toyota bZ4X共同開發並於日本元町工廠組裝的雙生車款。正因為如此，Toyota bZ4X去年6月發生輪圈螺栓鬆脫問題之際，Subaru Solterra也隨即暫停生產，直到同年10月問題解決後才恢復。只是，輪圈螺栓鬆脫隱憂似乎又出現，美國日前再度發出召回通知。

Subaru美國分公司（Subaru of America, Inc.、SOA）發出新聞稿表示，針對部分2023年式Subaru Solterra進行安全召回作業。原因來自這些車輛雖然在早期召回檢修名單內，但現在仍需要檢修或更換原廠輪圈螺栓。因為Subaru美國分公司發現這些車輛，並沒有按照原廠規範來修正輪圈螺栓，因此需要「正式」召回。

Subaru美國分公司針對部分2023年式Subaru Solterra進行安全...
Subaru美國分公司針對部分2023年式Subaru Solterra進行安全召回作業，原因來自這些車輛雖然在早期召回檢修名單內，但現在仍需要檢修或更換原廠輪圈螺栓。（圖：Subaru提供）

Subaru美國分公司提及，是因為先前進行原廠輪圈螺栓檢修的特定承包商，於兩個港口檢修時出現問題，團隊並沒有依照原廠流程完成正確程序，導致現在部分Subaru Solterra輪圈螺栓磅數可能會有不足的疑慮。出於謹慎考量，Subaru美國分公司才會發出召回通知，而受影響的Solterra數量為1,182台。

Subaru汽車也表示對於所有可能受到影響的Solterra，各地經銷商將會仔細檢查輪圈螺栓並且重新擰緊到原廠所要求的磅數。同時，呼籲已經交車的客戶，暫時不要行駛他們的車輛，立即聯繫就近的經銷商並將車輛拖回處理，而無論是檢查還是拖車等相關費用，原廠強調這些完全都是免費的。

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