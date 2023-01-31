純電化不需品牌？Mercedes-Benz擬2024不再使用EQ之名

（取材自Mercedes-Benz）

汽車 市場走向電動化已經是個不可逆的趨勢，而多家車商也紛紛對此推出眾多的電動車款選擇，有些甚至以「子品牌」的名義發表旗下全新純電車，諸如BMW的「i」、Audi的「e-tron」、Toyota的「bZ」、Hyundai的「IONIQ」、Mercedes-Benz的「EQ」等，但近期傳出賓士的純電車在未來可能將捨棄「EQ」這個名字。

（取材自Mercedes-Benz）

象徵Mercedes-Benz的純電車代表「Mercedes-EQ」，首次登場是於2016巴黎車展上以「Generation EQ Concept (Concept EQ)」概念車 之姿揭開序幕，而當時這輛純電概念車也在2018年化為現實，成為賓士EQ車系首款純電休旅 EQC。只是，近日有則來自德國商報《Handelsblatt》的消息指出，Mercedes-Benz Group集團執行長Ola Källenius認為，既然賓士已經計畫在2030年轉型為純電品牌，那為何還需要保有「EQ」的車名呢？

（取材自Mercedes-Benz）

目前Mercedes-Benz旗下的EQ純電車系，包括了EQA、EQB、EQC、EQE、EQS、EQV (純電商旅車)、EQE SUV、EQS SUV，但內燃機車款在未來逐步淘汰之下，原廠內部人士認為，車名細分原則在下一代純電車誕生後，現有的C、E、S也都會幻化為純電車型，未來當然就不太需要繼續沿用EQ之名了；而據路透報導，Mercedes-Benz最快將會在2024年採取這項措施，但Mercedes-EQ發言人對其他外媒表示，賓士的純電車計畫是與時俱進，然而現在談論「EQ」是否會繼續使用似乎言之過早。

（取材自Mercedes-Benz）

類似的例子也出現在韓系豪華品牌Genesis，儘管2015年才從Hyundai旗下獨立出來成為現代汽車集團的新豪華品牌，但Genesis已經確認將於2030年實現100%純電化，而原廠近期所推出的新純電車，包括純電G80、純電GV70都沒有另外取一個與「純電動」有關的車名，當時便有媒體詢問Genesis為何沒有純電車的命名策略？Genesis說道，品牌未來確認轉為純電化，現有的車名就不必再細分出純電車名了。也因如此，後來誕生的GV60純電休旅，就如同品牌其餘休旅車以GV為首的命名方式呈現。

（取材自Mercedes-Benz）