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租車市場回不到疫情前 恐需要花數年才恢復

編譯徐薏茹／綜合29日電
疫情使租車業務大受打擊，圖為勞德岱堡機場的租車櫃檯。(Getty Images)
疫情使租車業務大受打擊，圖為勞德岱堡機場的租車櫃檯。(Getty Images)

租車市場自疫情以來已經衰退，業界高層及分析師指出，如今國內的租車市場可能需要幾年時間才能恢復。

租車市場衰退主要與近兩年的汽車短缺有關，汽車製造商一般多透過銷售獲利，由於庫存受限，車商大幅減少租賃交易。

業者及分析師指出，直到汽車供應量回復到接近疫情前的水平以前，汽車製造商都不太可能恢復租車市場，此外，近幾年相對缺乏的租車人口也將產生滯後效應(lag effect)，使通常穩定返回經銷商的客源乾枯，部分分析師認為，租車市場可能需要花費這十年的大半時間復原。

疫情使租車業務大受打擊，圖為邁阿密機場的租車櫃檯。(Getty Images)
疫情使租車業務大受打擊，圖為邁阿密機場的租車櫃檯。(Getty Images)

豐田汽車北美LEXUS品牌銷售營運總經理潔西·戴恩(Jaycie Dane)說：「這個周期肯定不合乎尋常。」近幾個月租車占LEXUS銷售的20%到25%，疫情前高峰租車約占40%，「這幾年前途將非常崎嶇。」

市場信息公司J.D. Power的數據指出，國人租賃新車的比例跌落至2009年金融風暴以來的最低水平，去年下半年平均占總體零售銷售的16%左右，這一數據大約是疫情前的一半。

與借貸買車相比，租車通常是買家更容易負擔的選項，對於經銷商而言，租車則能提供重複的交易，且有助於補充二手車庫存。

透過金融機構資助交易，汽車製造商能降低租賃費用，金融機構以汽車為資產，基本上租給客戶三到四年的時間，租車期限到期時，駕駛可選擇以預設價格買車，或交還給經銷商。

近幾年由於晶片短缺與其他供應鏈問題導致庫存稀少，製造商並無太多動力利用租賃刺激銷售。

疫情使租車業務大受打擊，圖為達拉斯機場的租車櫃檯。(美聯社)
疫情使租車業務大受打擊，圖為達拉斯機場的租車櫃檯。(美聯社)

根據信用報告公司Experian的數據，2022年第三季的平均租車費用飆升至567元，與兩年前同期相比暴增25%。

業者指出，租賃與借貸買車每月花費的差距已經縮小。

租車市場衰退凸顯出疫情後汽車市場的混亂局面，庫存短缺與高價格限制消費者的選擇，改變了國人買車的方式。

分析師預測，今年更高的利率及對經濟衰退的擔憂，加上庫存改善，有望使創新高的價格降溫。

租車 汽車 疫情

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