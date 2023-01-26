比亞迪爭取接手福特德國工廠 啟動初步談判

福特汽車正與比亞迪談判，討論出售一家德國工廠的事宜。(取材自新華網)

據《華爾街日報》援引知情人士透露，福特汽車 正與比亞迪公司談判，討論出售一家德國 工廠的事宜，福特汽車德國高階主管計畫下周前往中國大陸討論出售薩爾路易工廠的可能性。

知情人士表示，談判還處於初步階段，交易可能最終會失敗。福特正在評估大約15名潛在投資 者的興趣，包括比亞迪等製造商，以及與製造商合作的金融投資者。

據路透此前報導，德國IG Metall工會1月23日表示，福特汽車計畫在歐洲裁員約3,200人，包括多達2,500個產品開發職位和700個行政職位，其中德國地區受影響最大。

公開消息顯示，德國薩爾路易士工廠在2017年獲得了6億歐元的投資，為生產Focus車型做準備。但隨著福特汽車逐漸向其它成本更低的歐洲生產基地靠攏，薩爾路易士工廠的產量開始逐漸下降。

相比在歐洲市場收縮的福特，比亞迪則自去年以來迅速加大在歐洲的投資。去年10月3日，歐洲租車公司龍頭企業Sixt宣佈與比亞迪達成合作協定，將在未來6年時間內採購10萬輛比亞迪新能源汽車以完成對現有車隊的零碳化升級。

去年9月28日，比亞迪在歐洲舉行發佈會並宣佈選擇比亞迪唐、漢以及Atto 3（即元PLUS）三款車型作為進入歐洲市場的首批車型，售價則分別為7.2萬歐元、7.2萬歐元和3.8萬歐元，首批次銷售國家為北歐三國、荷蘭、比利時和德國。

對於比亞迪而言，福特薩爾路易工廠所在的德國薩爾州也能夠為中國出海企業更好地提供配套服務。

此前，比亞迪和福特的合作其實已有先例可循。去年11月，比亞迪宣佈有意收購福特在巴西巴伊亞州的工廠。根據巴伊亞州政府的披露，比亞迪將在福特曾經的工業園區內新建包括底盤組裝、磷酸鋰鐵電池以及電動汽車總裝在內的三個工廠。工程計畫於2023年6月開工，並在2024年下半年投入運營。比亞迪預計屆時巴西市場的電動汽車滲透率將超過30%。