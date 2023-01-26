我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人加快移民計畫

高盛點名聖荷西等4城 恐重現2008房市崩盤

比亞迪爭取接手福特德國工廠 啟動初步談判

記者葉文義／即時報導
福特汽車正與比亞迪談判，討論出售一家德國工廠的事宜。(取材自新華網)
福特汽車正與比亞迪談判，討論出售一家德國工廠的事宜。(取材自新華網)

據《華爾街日報》援引知情人士透露，福特汽車正與比亞迪公司談判，討論出售一家德國工廠的事宜，福特汽車德國高階主管計畫下周前往中國大陸討論出售薩爾路易工廠的可能性。

知情人士表示，談判還處於初步階段，交易可能最終會失敗。福特正在評估大約15名潛在投資者的興趣，包括比亞迪等製造商，以及與製造商合作的金融投資者。

據路透此前報導，德國IG Metall工會1月23日表示，福特汽車計畫在歐洲裁員約3,200人，包括多達2,500個產品開發職位和700個行政職位，其中德國地區受影響最大。

公開消息顯示，德國薩爾路易士工廠在2017年獲得了6億歐元的投資，為生產Focus車型做準備。但隨著福特汽車逐漸向其它成本更低的歐洲生產基地靠攏，薩爾路易士工廠的產量開始逐漸下降。

相比在歐洲市場收縮的福特，比亞迪則自去年以來迅速加大在歐洲的投資。去年10月3日，歐洲租車公司龍頭企業Sixt宣佈與比亞迪達成合作協定，將在未來6年時間內採購10萬輛比亞迪新能源汽車以完成對現有車隊的零碳化升級。

去年9月28日，比亞迪在歐洲舉行發佈會並宣佈選擇比亞迪唐、漢以及Atto 3（即元PLUS）三款車型作為進入歐洲市場的首批車型，售價則分別為7.2萬歐元、7.2萬歐元和3.8萬歐元，首批次銷售國家為北歐三國、荷蘭、比利時和德國。

對於比亞迪而言，福特薩爾路易工廠所在的德國薩爾州也能夠為中國出海企業更好地提供配套服務。

此前，比亞迪和福特的合作其實已有先例可循。去年11月，比亞迪宣佈有意收購福特在巴西巴伊亞州的工廠。根據巴伊亞州政府的披露，比亞迪將在福特曾經的工業園區內新建包括底盤組裝、磷酸鋰鐵電池以及電動汽車總裝在內的三個工廠。工程計畫於2023年6月開工，並在2024年下半年投入運營。比亞迪預計屆時巴西市場的電動汽車滲透率將超過30%。

汽車 德國 投資

上一則

特斯拉財報優於預期 馬斯克曝今年產量上看200萬輛

延伸閱讀

中國車市擺脫「開門黑」比亞迪市占逾四成 特斯拉周增幅近500%

中國車市擺脫「開門黑」比亞迪市占逾四成 特斯拉周增幅近500%
官員：特斯拉、比亞廸、現代都將在印尼投資電動車業

官員：特斯拉、比亞廸、現代都將在印尼投資電動車業
美中電動車拚戰搶台鏈產能 美系大廠開發新車 比亞迪、小鵬衝銷量

美中電動車拚戰搶台鏈產能 美系大廠開發新車 比亞迪、小鵬衝銷量
比亞迪電動車銷量去年186萬輛 稱冠中國 有望躍全球霸主

比亞迪電動車銷量去年186萬輛 稱冠中國 有望躍全球霸主

熱門新聞

（取材自Ford）

懷州共和黨州議員籲：2035年後該州「禁止銷售電動車」

2023-01-20 02:20
特斯拉將投資36億美元在內華達州雷諾（Reno）既有工廠附近興建兩座工廠。(路透)

特斯拉砸36億內華達蓋工廠 生產電動卡車和4680電池

2023-01-25 02:15
特斯拉（Tesla）上季營收和獲利雙雙優於預期。(路透)

特斯拉財報優於預期 馬斯克曝今年產量上看200萬輛

2023-01-25 23:05
大改款第二代Hyundai Kona N Line。 摘自Hyundai

突破自我的大改款 第二代Hyundai Kona韓國發表上市

2023-01-20 11:21
BMW在2022年於全球共交付2,100,692輛，雖然與2021年相比衰退了5.1%，但BMW最終仍舊奪得豪華品牌銷售冠軍且達成二連霸。 取自BMW網站

去年銷量跌逾5%也無妨 BMW再度稱霸全球豪車銷售榜

2023-01-18 11:11
Tesla 2022年在美國市場交付了約491000輛，擠下了連三年稱霸的BMW，成為去年美國市場豪華品牌銷售冠軍。（取材自Tesla）

擠下連3年稱霸BMW 特斯拉奪2022北美豪華品牌銷售王

2023-01-17 02:50

超人氣

更多 >
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地
槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷
華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍