2023北美年度風雲車決選名單 本田能否靠Integra連莊？

Acura Integra、Genesis G80 EV與Nissan Z進入2023北美年度風雲車最終決選名單。(取材自Acura、Genesis、Nissan)

於近日開幕的2022洛杉磯車展中,不僅有多家品牌發表了各自的全新車款外,每年看點之一的NACTOY「北美年度風雲車」也正式公布了最終入圍決選名單的車款!而今年自初選名單的47輛新車中,就包括了多達19輛的「純電動車 」,在以往都是內燃機天下的北美年度風雲車而言,算是一種全新面孔,顯現電動車也逐漸影響到了北美市場。

Chevrolet Silverado ZR2。(取材自Chevrolet)

以至於在17日公布的2023北美年度風雲車決選名單中,九款新車裡中已經包括了五款是以電動馬達為驅動的車款。而「Car of the Year」、「Utility Vehicle of the Year」、「Truck of the Year」三大獎項中在進入最後的決選名單裡,經過由美國及加拿大共計50名的專業媒體試駕評測投票 後,包括年度風雲車、年度卡車與年度多用途車皆只剩下三款車在競爭。

Lordstown Endurance。(取材自Lordstown Motors臉書)

首先,Car of the Year年度風雲車部分由Acura Integra、Genesis G80 EV與Nissan Z進入最終評選,而這三款來自日本與韓國的新車可是擊敗了眾多強敵,包括BMW i4、Mercedes-Benz EQE、Mercedes-Benz C-Class,與半決選時才以種子選手身分進入的新世代Toyota Crown。另外,此次北美年度風雲車決選,亦是繼2021年後再次出現日系、韓系車之間的對決 (當時為Nissan Sentra、Genesis G80與Hyundai Elantra),而Acura Integra能否在本屆摘下北美年度風雲車殊榮讓本田完成二連霸的目標,也是今年NACTOY的觀戰亮點。

Acura Integra能否讓本田完成年度風雲車二連霸的目標,也是今年NACTOY的觀戰亮點。(取材自Acura)

緊接著是近年來競爭相當激烈、同時亦是休旅級距的Utility Vehicle of the Year年度多用途車部分,最終決選名單包括Cadillac Lyriq、Genesis GV60與Kia EV6,值得注意的是這三款新車全數都是純電能動力!至於在Truck of the Year年度卡車的部分,在半決選時就已維持三款車的情況,包括了在北美市場銷量非常好的Ford F-150 Lightning、與鴻海合作量產的Lordstown Endurance,以及唯一一輛搭載內燃機的皮卡─Chevrolet Silverado ZR2。

Genesis GV60。(取材自Genesis)

最後,這三大獎項、共九款新車的評選預計在2022年12月30日至2023年1月5日進行最終投票,並將於2023年1月11日於底特律舉行的特別活動上正式公布2023北美年度風雲車的得獎名單。