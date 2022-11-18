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2023北美年度風雲車決選名單 本田能否靠Integra連莊？

記者黃俐嘉／即時報導
Acura Integra、Genesis G80 EV與Nissan Z進入2023北美年度風雲車最終決選名單。（取材自Acura、Genesis、Nissan）
Acura Integra、Genesis G80 EV與Nissan Z進入2023北美年度風雲車最終決選名單。（取材自Acura、Genesis、Nissan）

於近日開幕的2022洛杉磯車展中，不僅有多家品牌發表了各自的全新車款外，每年看點之一的NACTOY「北美年度風雲車」也正式公布了最終入圍決選名單的車款！而今年自初選名單的47輛新車中，就包括了多達19輛的「純電動車」，在以往都是內燃機天下的北美年度風雲車而言，算是一種全新面孔，顯現電動車也逐漸影響到了北美市場。

Chevrolet Silverado ZR2。（取材自Chevrolet）
Chevrolet Silverado ZR2。（取材自Chevrolet）

以至於在17日公布的2023北美年度風雲車決選名單中，九款新車裡中已經包括了五款是以電動馬達為驅動的車款。而「Car of the Year」、「Utility Vehicle of the Year」、「Truck of the Year」三大獎項中在進入最後的決選名單裡，經過由美國及加拿大共計50名的專業媒體試駕評測投票後，包括年度風雲車、年度卡車與年度多用途車皆只剩下三款車在競爭。

Lordstown Endurance。（取材自Lordstown Motors...
Lordstown Endurance。（取材自Lordstown Motors臉書）

首先，Car of the Year年度風雲車部分由Acura Integra、Genesis G80 EV與Nissan Z進入最終評選，而這三款來自日本與韓國的新車可是擊敗了眾多強敵，包括BMW i4、Mercedes-Benz EQE、Mercedes-Benz C-Class，與半決選時才以種子選手身分進入的新世代Toyota Crown。另外，此次北美年度風雲車決選，亦是繼2021年後再次出現日系、韓系車之間的對決 (當時為Nissan Sentra、Genesis G80與Hyundai Elantra)，而Acura Integra能否在本屆摘下北美年度風雲車殊榮讓本田完成二連霸的目標，也是今年NACTOY的觀戰亮點。

Acura Integra能否讓本田完成年度風雲車二連霸的目標，也是今年NACT...
Acura Integra能否讓本田完成年度風雲車二連霸的目標，也是今年NACTOY的觀戰亮點。（取材自Acura）

緊接著是近年來競爭相當激烈、同時亦是休旅級距的Utility Vehicle of the Year年度多用途車部分，最終決選名單包括Cadillac Lyriq、Genesis GV60與Kia EV6，值得注意的是這三款新車全數都是純電能動力！至於在Truck of the Year年度卡車的部分，在半決選時就已維持三款車的情況，包括了在北美市場銷量非常好的Ford F-150 Lightning、與鴻海合作量產的Lordstown Endurance，以及唯一一輛搭載內燃機的皮卡─Chevrolet Silverado ZR2。

Genesis GV60。（取材自Genesis）
Genesis GV60。（取材自Genesis）

最後，這三大獎項、共九款新車的評選預計在2022年12月30日至2023年1月5日進行最終投票，並將於2023年1月11日於底特律舉行的特別活動上正式公布2023北美年度風雲車的得獎名單。

Ford F-150 Lightninig。（取材自Ford）
Ford F-150 Lightninig。（取材自Ford）

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