全英唯一可無照駕駛 英女王熱愛自駕、最愛Land Rover

英國經典汽車品牌Land Rover是英國王室的御用做駕，女王伊麗莎白二世身前最愛的品牌就是Land Rover。 （取材自Jagaur Land Rover）

擁有英國民眾高度愛戴且評價極高的君主，英國女王 伊麗莎白二世 (Her Majesty The Queen Elizabeth II) 於英國時間2022年9月8日在蘇格蘭辭世。女王伊麗莎白二世在位70年，是當今在世最久的君主，她是英國王室的象徵，亦是英國團結的精神，在女王逝世後，外界紛紛對此感到誠摯哀悼，其中也不乏出身英國的汽車 品牌。

英國女王伊麗莎白二世在8日與世長辭。（取材自The Royal Family Facebook）

包括Jaguar Land Rover、Bentley與Aston Martin，8日白金漢宮證實女王離世的消息後，三品牌皆紛紛在自家官方社群媒體發布哀悼貼文，Jaguar Land Rover與Bentley的官網甚至在首頁掛上了以黑白為底襯托的女王照，對此緬懷這位英國人民永遠的君主。事實上，Jaguar Land Rover與英國王室的合作已數十年，而女王伊麗莎白二世更是Land Rover最忠誠的「車迷」。

Jaguar Land Rover對於英國女王伊麗莎白二世的逝世表示哀悼。（取材自Jagaur Land Rover）

Bentley對於英國女王伊麗莎白二世的逝世表示哀悼。（取材自Bentley）

ston Martin對於英國女王伊麗莎白二世的逝世表示哀悼。（取材自Aston Martin Facebook）

Jaguar與Land Rover兩家是唯二受到英國女王伊麗莎白二世、菲利浦親王 (His Royal Highness Prince Philip)，與因為女王辭世而繼位成為新任英國國王查爾斯三世 (Charles III) 所指定的皇家御用汽車品牌，而女王伊麗莎白二世更是Land Rover最忠誠的粉絲，不論是國內外的活動，女王所使用的車輛幾乎都是Land Rover，且生前更時常被捕捉到在溫莎城堡親自駕駛著Land Rover。即便之後因高齡使女王行走不便，但仍不減這位英國人氣君主對於Land Rover的熱愛。

英國女王伊麗莎白二世生前最愛的汽車品牌就是Land Rover。（取材自Land Rover、The Royal Family Instagram）

（取材自Jagaur Land Rover）

但提到Land Rover與英國王室之間的淵源，則必須回溯到1948年時，Land Rover將品牌第100部的量產車贈予了當時為伊麗莎白公主的父親─時任國王喬治六世，而Land Rover到了1951年正式被授權為王室官方專屬用車。另外，女王伊麗莎白二世還是全英國唯一一位不用考駕照 就能上路的人，原因包括了女王伊麗莎白二世在18歲時於二戰期間參與了「女子輔助地方自衛服務隊」 (Auxiliary Territorial Service, ATS)，並參加了相關的技師訓練！

（取材自Jagaur Land Rover）

當時還是公主的伊麗莎白二世，在這期間不僅學會了如何駕駛軍用卡車、救護車，更懂得如何修復引擎；1952年繼位成女王後，獲得了君主才能擁有的權利，其一便是王室特權賦予女王伊麗莎白二世可以「無照駕駛」，成為了全英國唯一一位不用考照就能上路的人。儘管英國駕照是以女王之名發行，但女王從未被要求過參加實際的駕照考試，畢竟身為王室唯一參與過二戰的女性，女王的駕駛實力絕對是無庸置疑的。

（取材自Land Rover）

（取材自Jagaur Land Rover）

英國經典汽車品牌Land Rover是英國王室的御用做駕，女王伊麗莎白二世身前最愛的品牌就是Land Rover。（取材自Land Rover）

女王伊麗莎白二世鍾愛的Land Rover車款包括了歷史悠久的Defender，原廠更曾特別贈予一輛專為女王設計的2002 Defender。雖然Land Rover Defender在2016年因為排放法規而停止生產，但Land Rover已經在2019年發表了全新世代的車型，並且在今年6月2日舉行的英國女王伊麗莎白二世登基70年白金禧 (Platinum Jubilee) 慶典當天，為紀念女王70年的奉獻精神，Land Rover也藉此捐贈了數量全新、針對救援任務改裝而成的Defender 130至英國紅十字會。

（取材自Land Rover）

Land Rover捐贈給英國紅十字會的Defender 130。（取材自Land Rover）

女王伊麗莎白二世在90大壽時，Jaguar Land Rover帶來了一系列的祝賀慶典。（取材自Jagaur Land Rover）

女王伊麗莎白二世在90大壽時，Jaguar Land Rover帶來了一系列的祝賀慶典。 摘自Jagaur Land Rover

而Jaguar Land Rover也在慶典當天展示了26輛的車款，其中包括了兩輛對女王重要性不言而喻的Land Rover Defender，以及在歷史地位上佔有重要席位的Jaguar E-Type，與客製化打造的1965 Series 1 E-Type Roadster等經典車款。

（取材自Land Rover）

英國女王伊麗莎白二世於8日與世長辭，享年96歲，Jagaur Land Rover對此表示，品牌非常榮幸能夠一起陪伴女王在位多年的歲月，而女王堅毅不屈的精神將雋永於世。