全英唯一可無照駕駛 英女王熱愛自駕、最愛Land Rover
擁有英國民眾高度愛戴且評價極高的君主，英國女王伊麗莎白二世 (Her Majesty The Queen Elizabeth II) 於英國時間2022年9月8日在蘇格蘭辭世。女王伊麗莎白二世在位70年，是當今在世最久的君主，她是英國王室的象徵，亦是英國團結的精神，在女王逝世後，外界紛紛對此感到誠摯哀悼，其中也不乏出身英國的汽車品牌。
包括Jaguar Land Rover、Bentley與Aston Martin，8日白金漢宮證實女王離世的消息後，三品牌皆紛紛在自家官方社群媒體發布哀悼貼文，Jaguar Land Rover與Bentley的官網甚至在首頁掛上了以黑白為底襯托的女王照，對此緬懷這位英國人民永遠的君主。事實上，Jaguar Land Rover與英國王室的合作已數十年，而女王伊麗莎白二世更是Land Rover最忠誠的「車迷」。
Jaguar與Land Rover兩家是唯二受到英國女王伊麗莎白二世、菲利浦親王 (His Royal Highness Prince Philip)，與因為女王辭世而繼位成為新任英國國王查爾斯三世 (Charles III) 所指定的皇家御用汽車品牌，而女王伊麗莎白二世更是Land Rover最忠誠的粉絲，不論是國內外的活動，女王所使用的車輛幾乎都是Land Rover，且生前更時常被捕捉到在溫莎城堡親自駕駛著Land Rover。即便之後因高齡使女王行走不便，但仍不減這位英國人氣君主對於Land Rover的熱愛。
但提到Land Rover與英國王室之間的淵源，則必須回溯到1948年時，Land Rover將品牌第100部的量產車贈予了當時為伊麗莎白公主的父親─時任國王喬治六世，而Land Rover到了1951年正式被授權為王室官方專屬用車。另外，女王伊麗莎白二世還是全英國唯一一位不用考駕照就能上路的人，原因包括了女王伊麗莎白二世在18歲時於二戰期間參與了「女子輔助地方自衛服務隊」 (Auxiliary Territorial Service, ATS)，並參加了相關的技師訓練！
當時還是公主的伊麗莎白二世，在這期間不僅學會了如何駕駛軍用卡車、救護車，更懂得如何修復引擎；1952年繼位成女王後，獲得了君主才能擁有的權利，其一便是王室特權賦予女王伊麗莎白二世可以「無照駕駛」，成為了全英國唯一一位不用考照就能上路的人。儘管英國駕照是以女王之名發行，但女王從未被要求過參加實際的駕照考試，畢竟身為王室唯一參與過二戰的女性，女王的駕駛實力絕對是無庸置疑的。
女王伊麗莎白二世鍾愛的Land Rover車款包括了歷史悠久的Defender，原廠更曾特別贈予一輛專為女王設計的2002 Defender。雖然Land Rover Defender在2016年因為排放法規而停止生產，但Land Rover已經在2019年發表了全新世代的車型，並且在今年6月2日舉行的英國女王伊麗莎白二世登基70年白金禧 (Platinum Jubilee) 慶典當天，為紀念女王70年的奉獻精神，Land Rover也藉此捐贈了數量全新、針對救援任務改裝而成的Defender 130至英國紅十字會。
女王伊麗莎白二世在90大壽時，Jaguar Land Rover帶來了一系列的祝賀慶典。 摘自Jagaur Land Rover
而Jaguar Land Rover也在慶典當天展示了26輛的車款，其中包括了兩輛對女王重要性不言而喻的Land Rover Defender，以及在歷史地位上佔有重要席位的Jaguar E-Type，與客製化打造的1965 Series 1 E-Type Roadster等經典車款。
英國女王伊麗莎白二世於8日與世長辭，享年96歲，Jagaur Land Rover對此表示，品牌非常榮幸能夠一起陪伴女王在位多年的歲月，而女王堅毅不屈的精神將雋永於世。
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