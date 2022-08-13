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北美組裝、電池材料限制…50款電動車不符抵稅條件

編譯郭宣含／綜合13日電
政府雖然以抵稅優惠鼓勵購買電動車，但由於電池原料、產地等原因，多達50種電動車不符抵稅優惠規定。圖為紐約民眾參觀車展。(Getty Images)
政府雖然以抵稅優惠鼓勵購買電動車，但由於電池原料、產地等原因，多達50種電動車不符抵稅優惠規定。圖為紐約民眾參觀車展。(Getty Images)

「2022年通膨削減法案」(Inflation Reduction Act)大幅修改現有的電動車的減稅計畫，新計畫雖涵蓋面向更廣，但減稅資格也變得更嚴格；汽車業團體估計，目前全美72種電動、氫燃料或插電式混合動力車中，約有50種不符合7500元的稅務補貼資格。

汽車商業團體「汽車創新聯盟」(Alliance for Automotive Innovation)執行長波雷拉(John Bozzella)表示，美國目前72種乾淨能源車中，約有50種未達減稅資格，「7500元的減稅可能只出現在書面上，未來幾年購買的新車均無法達到資格。」

該產業團體估計，若依據新法案中對車輛電池和售價的嚴格規定，目前符合稅務減免資格的電動和插電式混合動力車中，將有70%會在2023年失去資格。

電動卡車與休旅車製造商Rivian的公共政策副總裁陳詹姆士(James Chen，音譯)表示，該公司未來幾年推出低價車款前，「公司幾乎所有車輛都不符合激勵政策」。

若要符合乾淨能源車輛7500元稅務補貼資格，須符合以下條件：一般車輛零售價不得超過5萬5000元，而乾淨能源卡車、廂型車和休旅車售價不得超過8萬元；新車買主若共同申報退稅，年收入限制為30萬元，購車家庭年收入限制為22萬5000元，個人購車年收入限制則為15萬元；最後則是新車必須在北美組裝，且補貼適用於今年12月31日以後製造的車輛。

由於明年起乾淨能源車的電池限制更嚴格，可能導致未來數年沒有電動車能夠符合該稅務資格，除非製造商能夠調整售價、在北美興建組裝廠，以及找到電池材料的合格新來源。

電動車電池若要符合資格，關鍵材料須達到特定要求，例如鋰必須從北美取得，或向跟美國有自由貿易協議的國家進口；另外，2023年鋰電池成本可占全車成本的40%，逐年上調10個百分比，直到2027年達到80%。

根據新法案，電池關鍵原料若從中國、俄羅斯等國務院認定屬「特別關注國」的國家進口，2025年後將予以禁用。

電動車非礦物的電池成分也得從北美或自由貿易國取得，按成本其比例應從2023年的50%一路增加至2029年100%。

電動車 汽車 休旅

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