7500元稅務補貼看得到吃不到？車廠：70%電動車不符合

新法案將鼓勵購買電動車，圖為通用汽車準備在2024年推出的電動汽車。(美聯社)

民主黨參議員 提出的3700億元稅務刺激措施與潔淨能源法案，將對氣候及節能產生重大影響，且是美國史上最大規模的氣候投資；此案除了減少碳排放外，還會改變供應家庭用電與國民購車的方式，但多數車廠表示，70%的電動車 並不符合7500元的稅務補貼資格。

這項法案包含一系列稅務優惠，旨在促進消費者、開發商、小企業等轉型使用更高效率的潔淨能源，降低購買電動車、電熱泵、電熱水器及安裝屋頂太陽能板等的成本。

全國能源協助指導協會(NEADA)能源專家沃爾夫(Mark Wolfe)說，這些措施將比現行的氣候法案更全面，且將讓多數人受惠，不僅止於低收入戶。

倡議潔淨電力的非營利組織「Rewiring America」近期估計，若安裝太陽能板並改用電熱水器、電冷暖器及空調取代既有燃燒天然氣的裝置，並以電動車代換燃油車，美國家庭每年可望節省1800元。

這項稅務優惠將透過其他方式壓低能源價格，包括鼓勵產自可再生能源的廉價潔淨電力。

聖塔芭芭拉加州大學副教授、長榮(Evergreen)資深政策顧問史托克斯(Leah Stokes)說：「有些人站在通貨膨脹危機的前線，由於俄羅斯入侵烏克蘭，化石燃料減量供應而變貴，這項法案將為這些人節省許多能源。」

當局公布節能稅務優惠，但大多數車廠關切此案規範汽車 的電池與關鍵礦物成分，此法將提高北美生產的電池零件比例，2023年後將不再允許進口中國製的電池組件。

代表通用(GM)、豐田(Toyota)和福特(Ford)等汽車製造和供應商的遊說團體「汽車創新聯盟」(Alliance for Automotive Innovation)主席波雷拉(John Bozzella)表示，參議員舒默(Chuck Schumer)與曼欽(Joe Manchin)上月27日倡議的法案，將讓70%的電動車和油電車變得不合格。

拜登總統企盼，2030年半數新車銷售為電動車；國會預算辦公室(CBO)則表示，時至2023年將有1萬1000輛電動車適用補助。