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掰了特斯拉 大谷翔平成為日本Porsche代言人

記者趙駿宏／綜合報導
大谷翔平成為日本Porsche Driving Athlete代言人。(圖:Porsche Japan提供)
大谷翔平成為日本Porsche Driving Athlete代言人。(圖:Porsche Japan提供)

目前在國際上最炙手可熱的日本運動員，當屬效力於MLB美國職棒大聯盟洛杉磯天使的強打豪投二刀流大谷翔平(Shohei Ohtani)了，而鑒於他的高人氣以及追逐夢想用於挑戰的精神，Porsche Japan正式與大谷簽約，成為日本Porsche Driving Athlete代言人。

大谷翔平很高興能夠成為Porsche的代言人，並在影片中表示：「Porsche是一個專為不斷追逐夢想的人而生的品牌，我還在追逐我的夢想，讓我們與Porsche一起朝著夢想一起奔跑吧！」

大谷翔平成為日本Porsche Driving Athlete代言人。(圖:Po...
大谷翔平成為日本Porsche Driving Athlete代言人。(圖:Porsche Japan提供)

在成為Porsche代言人後，相信在往後的日子裡，大谷肯定能夠駕駛或是體驗到Porsche的各式車款，當然包括正夯的電動車Taycan。這次的官方形象照大谷就是與Taycan一同合影，展現2021年MLB美國聯盟全票MVP和Porsche首款純電轎跑搭在一起的魅力。

而在美國加州打拼的大谷翔平前幾年被透露代步車為Tesla Model X，相信成為了Porsche代言人後，原廠肯定不會再讓他搭乘Tesla出現了吧！或許下次現身球場，就會看到大谷翔平從Porsche Taycan的副駕駛座下車吧。

大谷翔平 日本 Tesla

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