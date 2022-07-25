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日經：專利申請揭露蘋果大舉進軍自駕車和車聯網技術

編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果車用專利最初集中在導航，也為2014年發表 Apple CarPlay 打下基礎。（路透 ）
蘋果車用專利最初集中在導航，也為2014年發表 Apple CarPlay 打下基礎。（路透 ）

日經新聞和一家東京顧問公司聯合調查發現，從蘋果（Apple）申請的專利來看，蘋果投入汽車相關技術已有多年，也足見有意進軍汽車市場的雄心。

據日經新聞報導，蘋果多年來申請自駕和其他車用軟體的多項專利，以及座椅和懸吊系統等有助於提升駕駛舒適的硬體方面的專利。蘋果也鎖定車聯網（V2X）技術，讓車和車之間能彼此溝通並搭上物聯網，可見蘋果正大力推動建立自己的平台，追隨產業由車本身轉向整體行動化的趨勢。

蘋果對於進軍汽車市場的計畫，至今仍相當保密，不過可從專利來一窺發展至今的進度，大致可區分為以上三個領域。

日經和東京智財宏觀（Intellectual Property Landscape）分析公司發現，2000年以來至6月1日止， 蘋果一共申請並發表245個車用相關專利。

申請專利後，一般要花上18個月才會發表。因此，蘋果2021年申請的專利只發表了八項，其他大都尚未發表。蘋果2020年申請的27項專利中，5項已於2011年發表。

蘋果相關專利的申請於2017年達到巔峰66件，後來略為減少。不過東京智財宏觀執行長 Akira Yamauchi 告訴日經新聞，「若納入日後才會發表的申請件數，2021年的申請總數應該不下於2017年。」

第一支iPhone問世的隔年，也就是 2008年，蘋果開始加緊申請車用相關專利，最初著重於iPhone和汽車之間的聯結。具體來說，最初的努力集中在導航，也為2014年發表 Apple CarPlay 打下基礎，這儀表板介面能讓iPhone執行若干車上的功能。

蘋果 汽車 iPhone

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