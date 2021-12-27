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漢米爾頓賣掉夢幻超跑 Pagani Zonda被嫌難開

記者趙駿宏／綜合報導
漢米爾頓賣掉了他的Pagani Zonda 760LH。(取材自Motor1)
漢米爾頓賣掉了他的Pagani Zonda 760LH。(取材自Motor1)

在本季F1最終戰搶下個人第8冠失利後，漢米爾頓（Lewis Hamilton）便在他的社群網站上沉寂了一段時間。不過有關他的花邊新聞可是沒有停止，其中一則便是他已經賣掉了他擁有的一輛珍貴超跑Pagani Zonda 760LH。

雖然在市場上有不只一台的Pagani Zonda 760，但Hamilton的這輛可是在760車系中第二輛打造出來的車款，並且是少數從頭開始製造的車輛之一，而不是透過升級成為760的Zonda。

這位七屆F1世界冠軍擁有這輛車長達7年的時間，並將它保存在摩納哥。據消息指出，Zonda 760LH在售出時，行駛里程不到1,000公里。目前車輛則被進口到英國西北部。

漢米爾頓也在摩納哥多次駕駛Pagani Zonda 760LH。(取材自Inst...
漢米爾頓也在摩納哥多次駕駛Pagani Zonda 760LH。(取材自[email protected])

Hamilton也在摩納哥多次被拍到駕駛這輛Zonda 760LH，不過在2015年他開著Zonda 760LH捲入了一次低速撞車事故，但當時所造成的車體損傷均已修復完畢。

而這輛Pagani Zonda 760LH是特別為Hamilton所客製化的車款，全車採用紫色碳纖維和鋁合金車架打造，在車身細節部分，如頭燈、排氣管、鋁圈、尾翼都是專屬的客製樣式，車名的LH也正是漢米爾頓姓名縮寫。

至於替Zonda 760LH提供動力的則是Mercedes-AMG所提供的7.3升V12自然進氣引擎，可輸出750hp馬力和79.5kg-m的扭力。與大多數其他760系列的車型不同，760LH 配備六速手排變速箱，採用後輪驅動配置，而大多數Zonda 760車型則配備帶換擋撥片的七速序列式變速箱。

Pagani Zonda 760LH。(取材自Motor1)
Pagani Zonda 760LH。(取材自Motor1)

雖然Pagani Zonda這輛超跑可能是許多人夢寐以求的神級車款，但根據漢米爾頓本人表示：「Zonda 760LH雖然是他收藏車款中聲浪最好聽的，但在操控方面卻是最糟糕的一輛。」

根據報導，Hamilton為購買Zonda 760LH花費了大約150 -200萬美元。即便這金額在2014年已經十分驚人，但近年來客製化Zonda的價格飛漲，這次出售Zonda 760LH可能會以另一個無法想像的天價成交。

超跑 F1 社群網站

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