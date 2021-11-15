能說出BMW每款車的含意嗎？原廠講解命名歷史及規則

BMW常見三位數字編碼的命名方式。（圖：BMW提供）

BMW有各種各樣的汽車和跨界車供買家選擇。該品牌的命名規則更是相當容易讓人知道這是一台來自BMW的車款，但如何要你理解其型號名稱的含義，並且是如何命名的，你說得出每一個的含義嗎？BMW近期的一集Podcast節目講述了品牌命名的歷史，同時也深入了解了當前車型的命名方式。

所有戰前的BMW車型都獲得了「300」的稱號，緊接著分配給飛機引擎的「100」稱號和摩托車的「200」車型。但到了60年代，3200 CS、507、2002甚至Isetta等車款的命名，讓整個命名規則變得非常混亂。

BMW 750Li中的「L」代表長軸車型。（圖：BMW提供）

因此在1972年，520i正式問世後，引入了一種更清楚有邏輯的命名結構。以數字為主，通常擁有三位數字編碼，5表示這是5「系列」，20表示2.0升引擎，i代表汽油噴射引擎。奇數3、5和7屬於一般轎車車型。偶數2、4、6、8則是Coupé轎跑車。但也有例外，例如2系列Active Tourer，就利用後面的英文名稱來表現其獨特的功能性。

此外，隨著新世代動力的普及後，車型系列後面的兩個數字已經不是引擎排量，而是改為按照動力輸出來分配，像是745e的話，其中「45」所代表的就是功率300~350kW（402至469馬力）之間，數字越大代表動力越大。小寫字母 出現在最後，在這種情況下，表示插電式混合動力車。

車尾出現字母的案例還有包括「d」、「L」，意味著搭載柴油動力及長軸車型，而如果後方有著「sDrive」則代表著兩輪驅動，如果四輪驅動的話全部都會使用xDrive來表示。

xDrive代表四輪驅動車款。（圖：BMW提供）

另外後續還加入包括以X及Z開頭的車型，X屬於SUV跨界車，會選用這個字母，代表Crossover或四輪驅動。目前已經推出X1到X7等不同車型大小、定位的運動休旅 車。Z開頭代表跑車如Z3、Z4、Z8。

BMW iX。（圖：BMW提供）

而近年來積極發展的電動車 款，則是冠上BMW i的純電子品牌，以字母i開頭，除了過往的i3及i8，另外還有近期加入陣容的i4及iX。

此外，BMW M性能車款命名也有自己的一套邏輯，其中，二當家M Performance會在車型代號前面加上「M」，後頭則延續則「車型+動力輸出+燃油類別」的規則進行，例如M235i；而當家的M Power車款則會直接以「M」加上車型類別，像是M3及M4。

BMW M240i。（圖：BMW提供）

但Z系列跑車和X系列休旅車則有所不同，如果遇到X跟Z的話，M Performance車款會變成X5 M50i、Z4 M40i的呈現方式，M Power車款則會直接將「M」字母放在最後方，例如X5 M。但隨著電動車接二連三推出後，是否會影響到接下來命名的方式，或許未來BMW還會再進行調整及解釋。

BMW M4 Competition。（圖：BMW提供）