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電動車龍頭Tesla算豪華品牌？ BMW執行長：我不認為

記者黃俐嘉／綜合報導
BMW執行長Oliver Zipse認為Tesla並不能算是豪華品牌中的一員。（取材自BMW）
BMW執行長Oliver Zipse認為Tesla並不能算是豪華品牌中的一員。（取材自BMW）

耕耘電動車市場好一陣子的美國品牌Tesla，要說他是現在全球電動車界的龍頭應該不會有人持反對意見，但若要將Tesla算進豪華品牌來看待的話，這點似乎無法獲得所有人的認同，因為近日德系豪華品牌BMW執行長Oliver Zipse在接受德國商報《Handelsblatt》的線上訪談時，給出了他對於Tesla這家電動車品牌不同的見解。

Tesla Model 3。（圖：Tesla提供）
Tesla Model 3。（圖：Tesla提供）

BMW執行長Oliver Zipse認為Tesla並不能算是豪華品牌中的一員，並表示Tesla強勁的增長是因為價格而導致，藉由降價策略來取得市占並不是BMW會選擇的方法，而BMW是採取永續長久經營的原則，BMW與Tesla的不同之處在於，BMW注重品質與可靠性原則，品牌對客戶滿意度有著不同的期望。

而這已非BMW執行長首次針對Tesla，Oliver Zipse曾在今年二月表示，在目前蓬勃發展的電動車市場中，Tesla未來是否能持續成長而存疑。也許BMW不認定Tesla是高端品牌，但最近一份新的銷售數據卻顯示，Tesla今年在美國市場前九個月銷量已經超越Mercedes-Benz，以230,885輛的成績成為目前美國第三大「豪華」品牌，且與位於首位、交付245,864輛的BMW差距不大。

全新BMW i4純電轎跑正式下線。（取材自BMW）
全新BMW i4純電轎跑正式下線。（取材自BMW）

BMW除了已正式推出全新i4與iX兩款純電動車，品牌還計畫到2025年底時在全球市場會交付至少200萬輛的純電車，並且在2030年時總銷量的一半將會是純電車的目標。另外，相較於BMW執行長對Tesla有著不同的想法，包括Ford執行長Jim Farley與VAG集團執行長Herbert Diess，兩位都曾對外公開表示感謝Tesla與Elon Musk為電動車市場的發展清除了障礙。

BMW iX旗艦純電休旅。（取材自BMW）
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