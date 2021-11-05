鴻海、Fisker電動車計畫 最快2023年投產、年產25萬輛

鴻海攜手美國新創Fisker生產電動車。（取材自Fisker）

鴻海 合作夥伴美國 新創電動車 廠Fisker在財報會議透露，第一輛電動車明年底前發布，與鴻海合作的「PEAR計畫」也正進行，鴻海將為Fisker製造第二款電動車、售價3萬美元以下，最快2023年第4季投產，年產逾25萬輛，在北美、歐洲、大陸及印度販售，將帶動鴻海電動車事業提前在2023年起飛。

PEAR計畫委由鴻海俄亥俄州工廠生產。鴻海在10月初宣布，將以2.3億美元買下美國電動車新創公司Lordstown Motors位於俄亥俄州Lordstown的汽車工廠；該工廠先前為通用汽車（GM）所有。

而美國官方助拳發展電動車，眾議院民主黨人士公布新版社福和氣候變遷方案，提議1.25萬美元的綠能車稅務抵免，擴大適用於較昂貴的車種，而且美國工會製造的電動車（EV）可享額外優惠。此舉有助鴻海在美國的電動車工廠發展。

目前鴻海除Fisker訂單，也拿下為Lordstown製造Endurance全尺寸皮卡車款的訂單，並讓鴻海參與未來車輛發展計畫。

外資表示，鴻海協助製造皮卡電動車，最快明年4月進入量產，比鴻海原先預估到2023年第4季，首款Fisker電動車量產並貢獻營收的時程，縮短18個月，使鴻海電動車貢獻營收的時間大幅提前。

鴻海董事長劉揚偉先前指出，旗下鴻華先進打造的三款電動原型車，繼裕隆與中華車後，今年底前會新增一個美國車廠採用。

除美國市場外，劉揚偉近期表示，將與印尼政府與當地廠商在印尼建立電動車生態系統。