我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC籲兒童接種前勿先吃止痛藥 避免影響效力

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

鴻海、Fisker電動車計畫 最快2023年投產、年產25萬輛

記者蕭君暉／台北報導
鴻海攜手美國新創Fisker生產電動車。（取材自Fisker）
鴻海攜手美國新創Fisker生產電動車。（取材自Fisker）

鴻海合作夥伴美國新創電動車廠Fisker在財報會議透露，第一輛電動車明年底前發布，與鴻海合作的「PEAR計畫」也正進行，鴻海將為Fisker製造第二款電動車、售價3萬美元以下，最快2023年第4季投產，年產逾25萬輛，在北美、歐洲、大陸及印度販售，將帶動鴻海電動車事業提前在2023年起飛。

PEAR計畫委由鴻海俄亥俄州工廠生產。鴻海在10月初宣布，將以2.3億美元買下美國電動車新創公司Lordstown Motors位於俄亥俄州Lordstown的汽車工廠；該工廠先前為通用汽車（GM）所有。

而美國官方助拳發展電動車，眾議院民主黨人士公布新版社福和氣候變遷方案，提議1.25萬美元的綠能車稅務抵免，擴大適用於較昂貴的車種，而且美國工會製造的電動車（EV）可享額外優惠。此舉有助鴻海在美國的電動車工廠發展。

目前鴻海除Fisker訂單，也拿下為Lordstown製造Endurance全尺寸皮卡車款的訂單，並讓鴻海參與未來車輛發展計畫。

外資表示，鴻海協助製造皮卡電動車，最快明年4月進入量產，比鴻海原先預估到2023年第4季，首款Fisker電動車量產並貢獻營收的時程，縮短18個月，使鴻海電動車貢獻營收的時間大幅提前。

鴻海董事長劉揚偉先前指出，旗下鴻華先進打造的三款電動原型車，繼裕隆與中華車後，今年底前會新增一個美國車廠採用。

除美國市場外，劉揚偉近期表示，將與印尼政府與當地廠商在印尼建立電動車生態系統。

鴻海 電動車 美國

上一則

特斯拉Model 3和Model Y又變貴啦 今年漲了20%

延伸閱讀

大型車商搶攻 電動車市場迎巨變 特斯拉恐不再獨大

大型車商搶攻 電動車市場迎巨變 特斯拉恐不再獨大
鴻海攻自駕車 1億人幣入股陸廠

鴻海攻自駕車 1億人幣入股陸廠
鴻海電動車 美國車廠將採用

鴻海電動車 美國車廠將採用
台灣ICT轉型 鴻海電動車後年上市

台灣ICT轉型 鴻海電動車後年上市

熱門新聞

（取材自Lucid）

續航力衝破800公里 電動車新軍Lucid Air正式交車

2021-10-30 23:12
Range Rover Velar平均理賠支出達52,158歐元。摘自Land Rover

去年德國最容易被偷的汽車Top 10 第一名居然是它

2021-10-29 18:22
20款休旅在IIHS超嚴苛的新側面撞擊測試結果，僅有Mazda CX-5獲得了Good良好評鑑。（截圖自IIHS YouTube）

IIHS提高側撞難度 20款SUV僅Mazda CX-5獲Good評價

2021-10-29 22:53
2021年美國前三季的汽車銷量居然要比去年同期來的增長許多，許多暢銷車型的銷量都有所增長。

2021年前三季美國銷售Top 10車款 CR-V、RAV4都上榜

2021-11-03 14:20
特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。 美聯社

馬斯克：特斯拉營運不必靠赫茲大單 採購合約還沒簽

2021-11-02 07:18
Rivian高檔全電動皮卡R1T已於9月開始銷售。（路透）

美國10年來第三大IPO籌資額 電動車Rivian市值直逼本田

2021-11-02 00:05

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元
拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨
2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難

2死 毒販在墨西哥坎昆海灘開槍火拼 泳客倉皇逃進飯店避難
老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆