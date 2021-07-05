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大車小車都買？Ferrari車主買車時多了這「選配」

記者趙駿宏／綜合報導
以後買Ferrari還可以順便買定製模型了。（截圖自Amalgam Collection官網）
以後買Ferrari還可以順便買定製模型了。（截圖自Amalgam Collection官網）

喜歡Ferrari的買家有福了，從現在開始原廠在購車時的選配表上又多了一格選項，可讓在選購義大利躍馬的買家勾選。不過這個選配可不是一般超跑上會有的碳纖維陶瓷煞車、還是輕量化賽道套件，而是一輛與你訂購的Ferrari超跑一模一樣的1：8或1：12比例模型。

這些模型是由Amalgam Collection製造，該公司自1998年以來一直與Ferrari合作，這次大小車一起買的企畫，讓兩間公司的合作又更加緊密。Amalgam Collection表示：作為這項新合作的延伸，從812 Superfast和 812 GTS兩種車型開始，我們現在提供1：12 比例的Ferrari跑車系列限量版車型，Portofino M則會在今年晚些時候推出。

定製的1:12車輛模型將全數由Ferrari經銷商獨家販售。（截圖自Amalga...
定製的1:12車輛模型將全數由Ferrari經銷商獨家販售。（截圖自Amalgam Collection官網）

而Ferrari的其他現有車型以及未來車型也在開發中，但Amalgam沒有為Roma 或SF90 Spider等車型列出確切的發表時程。

定製的1:12車輛模型將全數由Ferrari經銷商獨家販售。不過1:8的模型則不用真正走進Ferrari經銷商，在Amalgam Collection網站上都會在線販售。它們還會銷售許多經典Ferrari的 1:8模型。

1：12比例的812 Superfast就要3200美元。（截圖自Amalgam...
1：12比例的812 Superfast就要3200美元。（截圖自Amalgam Collection官網）

不過請注意，這些模型和車子一樣價格並不那麼親民。1：12比例的812 Superfast就要3200美元，而1：8比例的2009年458 Italia的在Amalgam網站上售價甚至來到了10045美元。但這種售價，對於真正買的起Ferrari新車的買家來說，似乎也只是在選配表上多打個勾而已吧。

來源：Amalgam Collection

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