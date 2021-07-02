我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公共衛生專家憂心拜登可能過早慶祝戰勝疫情

颶風愛莎形成 下周恐影響佛州坍塌大樓救災

這些品牌的駕駛最常吃上超速罰單 你是其中之一嗎？

記者趙駿宏／綜合報導
Alfa Romeo Giulia駕駛最容易超速。摘自Alfa Romeo
Alfa Romeo Giulia駕駛最容易超速。摘自Alfa Romeo

在你心目中，最愛開快車的會是哪幾個品牌的駕駛呢？雖然我們人時常都會有刻板印象，認為可能是某幾個品牌奪冠，但在這個大數據的時代，任何事只要有數據就能夠清楚的呈現。美國保險比較購物網站Insurify就針對超速罰單的車輛品牌做了統計。

美國的Insurify統計表明，Alfa Romeo的駕駛最有可能吃上超速罰單。...
美國的Insurify統計表明，Alfa Romeo的駕駛最有可能吃上超速罰單。摘自Insurify

Insurify對超過400萬份汽車保險申請的數據庫進行了分析，發現在美國的所有駕駛中，平均有10.53%的駕駛至少有一次超速違規記錄。Alfa Romeo、Subaru、Volkswagen、Maserati,和 RAM是超速罰單最多的汽車品牌。

平均14.91%的Alfa Romeo駕駛有超速違規記錄。摘自Alfa Rome...
平均14.91%的Alfa Romeo駕駛有超速違規記錄。摘自Alfa Romeo

數據顯示，平均14.91%的Alfa Romeo駕駛有超速違規記錄，比全國平均高出 41.45%。目前Alfa Romeo車系中違規最嚴重的車款為Giulia，平均有16.35%的Giulia駕駛超速違規。相比之下，休旅車Stelvio僅有12.08% 的超速違規記錄。

Subaru WRX也是熱門車款。摘自Subaru
Subaru WRX也是熱門車款。摘自Subaru

排名第二的是Subaru，有 12.41%的駕駛超速違規，比全國平均高出20.38%。不出所料，Subaru WRX是違規最嚴重的車款，過去有20.03%的駕駛因超速被捕。相較於WRX，只有6.76%的 Ascent駕駛因為超速被罰款。

Volkswagen Golf GTI。摘自Volkswagen
Volkswagen Golf GTI。摘自Volkswagen

第三的則是Volkswagen，Golf GTI駕駛沒有懸念的佔了15.88%，而Beetle則意外地有9.12%的超速違規。Maserati的情況也相當類似，在目前的Maserati車型中，注重性能的GranTurismo的超速比例最高，為 13.62%，而Quattroporte的駕駛9.9%則是品牌中最低。

Ram 1500。摘自Ram
Ram 1500。摘自Ram

最後則是貨卡品牌RAM，12.22% 的RAM駕駛有超速違規行為，其中Ram 1500佔12.28%，Ram 2500為11.54%。以上這些品牌有幾個是與你印象中相符合的呢？還是幾乎都在意料之外？

美國 保險

上一則

不只特斯拉 保時捷旗下首輛電動車Taycan也傳召回

延伸閱讀

史泰登島超速暴增 年來逾11萬張罰單

史泰登島超速暴增 年來逾11萬張罰單
提高行人安全 蒙郡部分道路限速降至20哩 9月起試行

提高行人安全 蒙郡部分道路限速降至20哩 9月起試行
分心駕駛、超速 今年喬州已733起致命事故

分心駕駛、超速 今年喬州已733起致命事故
華府嚴抓超速 加裝7攝像頭

華府嚴抓超速 加裝7攝像頭

熱門新聞

國際乾淨運輸理事會（ICCT）公布，中國和歐洲在過去十年製造的電動車產量，已大幅超越美國。路透

美國電動車製造光環失色 過去十年產量落後中國、歐洲

2021-06-30 08:10
俄勒岡州居民近日第一次體驗自助加油。（示意圖／ingimage）

俄勒岡州禁止自助加油法令 為熱浪來襲破例

2021-06-30 01:52
特斯拉因主動巡航控制系統問題，召回28萬輛車。圖中是特斯拉Model 3，兩側是Model Y。（歐新社）

特斯拉因安全風險 在中國召回28萬輛車

2021-06-26 18:58
全新第二代Infiniti QX60七人座休旅發表，時尚的外表下不失日式元素以及運動風格。（取材自Infiniti）

日式精品風格 第二代Infiniti QX60七人座休旅 北美發表

2021-06-27 23:27
大改款Tesla Model S。 （取材自Tesla）

未來消防噩夢…電動車失火用水量 是傳統燃油車93倍

2021-06-27 02:45
美國最速警車是唯一專為執法而設計的皮卡F-150 Police Responder。（圖：Ford提供）

全美最速警車是誰? Ford F-150 Police Responder奪冠

2021-07-01 02:10

精彩推薦

超人氣

更多 >
黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕
回應習近平黨慶演說 美：持續支持和平解決兩岸問題

回應習近平黨慶演說 美：持續支持和平解決兩岸問題
塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒

塌樓還在搜救…川普硬要周末造勢 佛州懇求延後遭拒
82歲婦人60年前曾受NASA訓練 如今將與貝佐斯上太空

82歲婦人60年前曾受NASA訓練 如今將與貝佐斯上太空
印尼疫情延燒 單日確診及死亡人數雙破紀錄

印尼疫情延燒 單日確診及死亡人數雙破紀錄