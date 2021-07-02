這些品牌的駕駛最常吃上超速罰單 你是其中之一嗎？

Alfa Romeo Giulia駕駛最容易超速。摘自Alfa Romeo

在你心目中，最愛開快車的會是哪幾個品牌的駕駛呢？雖然我們人時常都會有刻板印象，認為可能是某幾個品牌奪冠，但在這個大數據的時代，任何事只要有數據就能夠清楚的呈現。美國保險 比較購物網站Insurify就針對超速罰單的車輛品牌做了統計。

美國的Insurify統計表明，Alfa Romeo的駕駛最有可能吃上超速罰單。摘自Insurify

Insurify對超過400萬份汽車保險申請的數據庫進行了分析，發現在美國的所有駕駛中，平均有10.53%的駕駛至少有一次超速違規記錄。Alfa Romeo、Subaru、Volkswagen、Maserati,和 RAM是超速罰單最多的汽車品牌。

平均14.91%的Alfa Romeo駕駛有超速違規記錄。摘自Alfa Romeo

數據顯示，平均14.91%的Alfa Romeo駕駛有超速違規記錄，比全國平均高出 41.45%。目前Alfa Romeo車系中違規最嚴重的車款為Giulia，平均有16.35%的Giulia駕駛超速違規。相比之下，休旅車Stelvio僅有12.08% 的超速違規記錄。

Subaru WRX也是熱門車款。摘自Subaru

排名第二的是Subaru，有 12.41%的駕駛超速違規，比全國平均高出20.38%。不出所料，Subaru WRX是違規最嚴重的車款，過去有20.03%的駕駛因超速被捕。相較於WRX，只有6.76%的 Ascent駕駛因為超速被罰款。

Volkswagen Golf GTI。摘自Volkswagen

第三的則是Volkswagen，Golf GTI駕駛沒有懸念的佔了15.88%，而Beetle則意外地有9.12%的超速違規。Maserati的情況也相當類似，在目前的Maserati車型中，注重性能的GranTurismo的超速比例最高，為 13.62%，而Quattroporte的駕駛9.9%則是品牌中最低。

Ram 1500。摘自Ram

最後則是貨卡品牌RAM，12.22% 的RAM駕駛有超速違規行為，其中Ram 1500佔12.28%，Ram 2500為11.54%。以上這些品牌有幾個是與你印象中相符合的呢？還是幾乎都在意料之外？