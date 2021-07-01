全美最速警車是誰? Ford F-150 Police Responder奪冠

美國最速警車是唯一專為執法而設計的皮卡F-150 Police Responder。（圖：Ford提供）

講到高性能警車，全世界各國都不乏有鮮明案例，其中除了2B1A外，使用電動車或超跑 作為警車的也大有人在。那美國 地區最速警車是哪一台呢？答案有點意外卻也理所當然，在這個皮卡大國，最速警車是唯一專為執法而設計的皮卡F-150 Police Responder。

福特對警車世界並不陌生。多年來，它一直是美國警車陣容的主要參與者，特別是Explorer和現已停產的 Taurus。F-150是該陣容中的最新成員，並且已針對2021年式車型進行更新。簡而言之，它不僅比以往任何時候都快，而且比任何其他執法車輛都具有最快的0-60英里/小時、0-100英里/小時的時間。

（圖：Ford提供）

2021 F-150 Police Responder搭載3.5升渦輪增壓V6引擎，具備400hp最大馬力與500 lb-ft最大扭力（約677.9Nm）最大扭力，並搭配具動力分配功能之四輪傳動系統，可根據條件不斷調整前後輪的扭矩，不僅可以加快啟動速度，並擁有全方位的征服惡路能力，不論宵小逃逸到何處，都可以發揮十足戰力。

擁有動力分配功能之四輪傳動系統。（圖：Ford提供）

由洛杉磯郡警長部門收集的數據和密西根州警察 的初步數據，2021 F-150警車可以在5.4秒內從靜止狀態加速到60英里/小時。這比之前的型號快1.2秒，比密西根測試的車輛至少快0.4秒。達到100mph速度也比2020年式整整快了3.7秒，同時測試極速達120mph（約193km/h）也增加了15mph，性能全面提升。

福特警車品牌經理Greg Ebel說，即使將時間縮短幾秒鐘也能產生很大的不同。無論是應對高速公路上的事故，還是來自越野某處的求救電話，執法人員都可以依靠2021 F-150 Police Responder迅速將他們送到那裡。今年秋天，美國各地的警隊將開始接收更新的堪薩斯城製造的F-150 Police Responder。