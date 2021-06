2022北美年度風雲車入圍名單 休旅領軍 電動車大放異采

美規Corolla Cross各車型都將Toyota Safety Sense主動式安全防護系統以及全車九具防護氣囊納入配備中。 (圖:Toyota提供)

北美年度風雲車入圍 名單(2022 North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year ,NACTOY)日前正式公布入圍名單,共有38輛車獲選,預計將於2021年11月公布決選名單,各類別贏家預計2022年1月正式出爐。

從入圍名單中也不乏可以看出當前車壇趨勢,例如當前最夯的休旅車級距,就擁有18輛入圍車款,是競爭最激烈的級距。另外轎車則有12款獲選,而北美地區相當受到歡迎的皮卡及卡車級距則共有8款入圍。

此外,在電動化的浪潮下,這次也一共有9款純電動車 入圍,也可以看出電動車款日漸成長並受到肯定。除了傳統車廠之外,在電動車的加持下,也有不少新興車廠的車款獲得肯定,這也是這次入圍名單的特色之一。

福斯ID.4電動跨界休旅為MEB模組化純電底盤平台第二款作品,對福斯汽車來說扮演相當重要的角色,並能幫助品牌擴大電動車銷售規模。 (圖:Volkswagen提供)

NACTOY總裁Gary Witzenburg即表示,電動汽車和新製造商的大量湧現使2022年特別令人興奮且難以預測。今年的領域包括Lucid、Rivian和Karma等新人,同時將至少有九台全電動車型參賽。

今年還出現了幾台全新皮卡,包括Ford旗下的小型皮卡Maverick和Hyundai的Santa Cruz,兩者都是卡車市場不斷增長擴大的新產物。

入圍名單中,休旅領軍的就是TOYOTA Corolla Cross,另外包含Hyundai Ioniq 5、Hyundai Tucson、Infiniti QX60、Lexus NX等車款。

LEXUS第二代NX正式亮相。(圖:LEXUS提供)

轎車部分除了Audi A3及Mercedes-Benz S-Class,今年陸續還有新世代Subaru BRZ、Toyota GR 86以及Volkswagen Golf GTI將接力發表。

新世代賓士S-Class。(圖:Mercedes-Benz提供)

北美年度風雲車-轎車入門名單

Audi A3

Cadillac CT5-V Blackwing

Genesis G70

Honda Civic Sedan

Karma GS-6

Lucid Air

Maserati MC20

Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz S-Class

Subaru BRZ

Toyota GR 86

Volkswagen Golf GTI/Golf R

北美年度風雲車-卡車入門名單

Ford F-150 Raptor

Ford Maverick

GMC Hummer EV

Hyundai Santa Cruz

Nissan Frontier

Rivian R1T

Tesla Cybertruck

Toyota Tundra

北美年度風雲車-休旅入門名單

Acura MDX

Buick Envision

Chevrolet Bolt EUV

Ford Bronco

Genesis GV70

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Tucson

Infiniti QX60

Jeep Grand Cherokee

Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer

Kia Carnival

Lexus NX

Mazda MX-30

Mitsubishi Outlander

Nissan Pathfinder

Toyota Corolla Cross

VW ID.4

VW Taos