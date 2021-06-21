2022北美年度風雲車入圍名單 休旅領軍 電動車大放異采

美規Corolla Cross各車型都將Toyota Safety Sense主動式安全防護系統以及全車九具防護氣囊納入配備中。 （圖：Toyota提供）

北美年度風雲車入圍 名單（2022 North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year ，NACTOY）日前正式公布入圍名單，共有38輛車獲選，預計將於2021年11月公布決選名單，各類別贏家預計2022年1月正式出爐。

從入圍名單中也不乏可以看出當前車壇趨勢，例如當前最夯的休旅車級距，就擁有18輛入圍車款，是競爭最激烈的級距。另外轎車則有12款獲選，而北美地區相當受到歡迎的皮卡及卡車級距則共有8款入圍。

此外，在電動化的浪潮下，這次也一共有9款純電動車 入圍，也可以看出電動車款日漸成長並受到肯定。除了傳統車廠之外，在電動車的加持下，也有不少新興車廠的車款獲得肯定，這也是這次入圍名單的特色之一。

福斯ID.4電動跨界休旅為MEB模組化純電底盤平台第二款作品，對福斯汽車來說扮演相當重要的角色，並能幫助品牌擴大電動車銷售規模。 （圖：Volkswagen提供）

NACTOY總裁Gary Witzenburg即表示，電動汽車和新製造商的大量湧現使2022年特別令人興奮且難以預測。今年的領域包括Lucid、Rivian和Karma等新人，同時將至少有九台全電動車型參賽。

今年還出現了幾台全新皮卡，包括Ford旗下的小型皮卡Maverick和Hyundai的Santa Cruz，兩者都是卡車市場不斷增長擴大的新產物。

入圍名單中，休旅領軍的就是TOYOTA Corolla Cross，另外包含Hyundai Ioniq 5、Hyundai Tucson、Infiniti QX60、Lexus NX等車款。

LEXUS第二代NX正式亮相。（圖：LEXUS提供）

轎車部分除了Audi A3及Mercedes-Benz S-Class，今年陸續還有新世代Subaru BRZ、Toyota GR 86以及Volkswagen Golf GTI將接力發表。

新世代賓士S-Class。（圖：Mercedes-Benz提供）

北美年度風雲車－轎車入門名單

Audi A3

Cadillac CT5-V Blackwing

Genesis G70

Honda Civic Sedan

Karma GS-6

Lucid Air

Maserati MC20

Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz S-Class

Subaru BRZ

Toyota GR 86

Volkswagen Golf GTI/Golf R

北美年度風雲車－卡車入門名單

Ford F-150 Raptor

Ford Maverick

GMC Hummer EV

Hyundai Santa Cruz

Nissan Frontier

Rivian R1T

Tesla Cybertruck

Toyota Tundra

北美年度風雲車－休旅入門名單

Acura MDX

Buick Envision

Chevrolet Bolt EUV

Ford Bronco

Genesis GV70

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Tucson

Infiniti QX60

Jeep Grand Cherokee

Jeep Wagoneer/Grand Wagoneer

Kia Carnival

Lexus NX

Mazda MX-30

Mitsubishi Outlander

Nissan Pathfinder

Toyota Corolla Cross

VW ID.4

VW Taos