Audi外觀設計總監轉調Bentley 帶領電動化時代設計

Bentley。（圖：Bentley提供）

福斯汽車 集團(Volkswagen Group)在去年的一波整併過後，決定要把英國頂級奢華品牌Bentley納入Audi麾下，成為Audi品牌旗下子公司，3月1日起正式生效。另外，在人事部分也有變動，前Audi外觀設計總監Andreas Mindt將出任Bentley設計總監的職務。

Andreas Mindt將從Audi轉調出任Bentley設計總監。（圖：Bentley提供）

Andreas Mindt任職於福斯集團已有25年的時間，在進入Audi前曾在位於沃爾夫斯堡Volkswagen總部的設計部門工作長達15年，期間也參與了許多Volkswagen旗下車型的設計。在轉任Audi設計總監的6年內，他也主導了Q8和e-tron的設計風格，並監督著Audi其餘產品的所有外觀設計。這次轉任Bentley設計總監對他來說也並不陌生，因為在1999年，Mindt也為Bentley設計了W16 Hunaudieres概念車 。

Andreas Mindt在接替Stefan Sielaff擔任Bentley設計總監後，將直接向董事會成員同時也是負責工程技術的Matthias Rabe匯報。Matthias Rabe表示:「Bentley正在加速品牌電動化發展，致力在2030前實現全系產品純電動化。Andreas Mindt在電動車 型設計領域擁有豐富的經驗，我們相信他將有助於Bentley實踐畫時代豪華電動車的設計願景」。

Bentley W16 Hunaudieres Concept。 （圖：Bentley提供）

Andreas Mindt在接下Bentley職位後，將前進位於英國克魯的Bentley汽車總部，帶領約50位設計師，為未來賓利品牌全系量產車及概念車開展設計工作。

福斯汽車集團設計主管Klaus Zyciora也指出，Bentley是一個具有悠久歷史和強大設計影響力的全球品牌，我們希望在汽車雖著時代變革時也能繼續保持這一歷史，Mindt在Audi時負責了所有量產車和概念車的設計，現在該是他幫Bentley塑造未來電動化造型的時刻。