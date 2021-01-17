品牌名簡化！KIA計畫發表EV1至EV9全新純電動車

以類似手寫簽名的KIA新廠徽，內涵「Symmetry」平衡、「Rhythm」節奏、「Rising」上升等三大理念。取材自Kia

剛進入2021年第一周時，近年發展大幅躍進的韓系品牌KIA揭曉了全新的廠徽設計，連同位在南韓首爾良才洞辦公大樓上的舊標誌，也因為迎來了品牌新氣象而換上了更簡潔有力又帶有設計感的新KIA廠徽。除此之外，KIA更於15日揭示了品牌的全新理念。

KIA位於韓國首爾良才洞辦公大樓已經更換了全新的廠徽。取材自Kia

首先，KIA將原先的「Kia Motors Corporation」公司名稱簡化為「KIA」，將象徵汽車 的「Motors」移除代表著品牌未來的發展不只侷限於車輛，還將為顧客帶來一連串的全新移動式服務，創建出可持續進行的新興移動式體驗並將這一願景付諸實踐，而這個理念也能從品牌新口號「Movment that inspires」中可嗅出。

KIA簡化公司名稱，並宣布全新口號「Movement that inspires」。取材自Kia

1945年以自行車起家的KIA，品牌歷經75年歷史後也在社會上留下了許多「交通工具」的足跡，諸如汽車、摩托車、貨車、卡車等，如今KIA也成為了全球最大汽車製造商之一，為全球數百萬人提供高價值的乘用車選擇，而移動事業一直以來為KIA的精隨，是品牌的核心價值，亦是一種建立人與人聯繫的橋梁，KIA計畫透過新口號揭開全新的電動車 篇章。

KIA執行長宋浩成 (송호성) 揭示品牌全新廠徽與企業願景。取材自Kia

KIA未來將專注於普及電動車，承襲2020年宣布的Plan S電動車戰略目標，包括在2027年前推出七款全新電動車加強全球產品化的陣容，而這七款車將會涵蓋了各種式樣，如乘用車、休旅 車甚至是MPV車型，皆為KIA發展純電化藍圖之一，另外，這七款純電車也將全數建構於Hyundai Motor Group集團專屬EV的全新E-GMP電動車全球模組化底盤平台之上。

Hyundai-Kia集團未來的新電動車都將建構於全新的E-GMP全球電動車模組化平台之上。 取材自Hyundai

KIA未來將發表名為EV1至EV9的純電動車，而這其中甚至包括了MPV。取材自Kia

此外，KIA還將針對企業客戶開發一系列名為Purpose-Built Vehicles (PBVs) 新型專用車，其類似一種共享汽車服務，KIA的PBVs將根據企業需求量身打造，這些內容可能包括了共享汽車、低底盤物流車輛或者是送貨卡車等，而KIA也預計PBVs的需求在2030年時將增長達五倍之多。

KIA未來還將推出一系列的移動式新服務，這之中包括了Purpose-Built Vehicles (PBVs) 新型專用車的共享服務。取材自Kia

在揭示品牌新願景的影片中，品牌設計總監Karim Habib透露了KIA純電動車的全新計畫，下一世代的KIA電動車目前確定會有九輛，其車名將以「EV1」命名至「EV9」(意為電動車+數字)，更直觀的命名法也呼應至簡化後的品牌名KIA，不過新車名排序到了9，外界猜測另外兩款純電車可能會是現行Niro EV與Soul EV的後繼車，不過原廠尚未對此表示任何評論。

KIA EV1至EV9的全新純電動車陣容，不過這之中不曉得是否包括Niro EV、Soul EV的後繼車。取材自Kia

至於品牌哪款新車會率先採用KIA全新廠徽呢？原廠表示，代號CV、自「Imagine by Kia」化概念為現實的全新純電動車，不僅將建構於E-GMP底盤平台，更將戴上品牌全新廠徽一同誕生。而這輛全新純電動車外型採用了跨界車的設計作為靈感，滿電情況下最多可跑超過500公里，更因為E-GMP電動車全球模組化底盤平台的緣故，讓KIA這輛車名尚未公布的全新純電車還能支援快充系統。

KIA代號CV的全新純電車，將是品牌第一款配置新廠徽的新車。取材自Kia

另外，隨著電動車的市場不斷擴大，KIA預期在2025年時達成純電動車市佔占全球純電動車市場的6.6%，並且於2026年時達到年銷至少50萬輛純電動車的目標。象徵下一世代KIA的全新純電動車，預計會在第一季前、Hyundai發布Ioniq 5後緊接著推出，而KIA更預計於近幾周的時間內，公布品牌對於純電動車的全新設計方向與理念。

來源：Kia Worldwide YouTube