沙國宣布打造「零碳排」無車城市 為石油經濟找新出路

沙國王儲賓沙爾曼揭露他對沙國未來的最新願景：打造一個無車、無道路、甚至零碳排的城市。（路透）

沙烏地阿拉伯王儲賓沙爾曼揭露他對沙國未來的最新願景：打造一個無車、無道路、甚至零碳排的城市。

賓沙爾曼10日在電視發表演說，公布這個170公里長的城市開發案名為「The Line」，是沙國斥資5000億美元 打造新未來計畫（NEOM）的一環，預計第一季開始興建。

根據報導，「The Line」是一個適合步行的超連結未來社區，當中沒有車輛通行，也不設道路，而且在自然環境周圍興建。報導也說，這座城市到2030年預估有100萬居民入住，和創造38萬個就業 機會。賓沙爾曼認為，這座城市的基礎設施成本將介於1000億美元到2000億美元。

NEOM是賓沙爾曼設法讓沙國經濟多元化的最重要計畫之一。他在2017年宣布這項計畫，將在沙國西北方偏遠地區興建高科技未來城，占地逾1萬平方英里。

賓沙爾曼公布這項消息，某種程度顯示他正思考沙國仰賴石油 以外的生活，沙國2020年逾半數的政府收入來自石油。「The Line」是NEOM旗下第一項大型開發案。

賓沙爾曼說，在無車城市「The Line」內部，每趟旅程不超過20分鐘，這座城市也將打造超高速運輸工具和自動駕駛解決方案供居民使用。