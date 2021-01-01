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戴姆勒卡車北美公司 花3000萬美元解決召回案

中央社／華盛頓31日綜合外電報導

戴姆勒卡車北美分公司今天同意接受3000萬美元民事罰款，來將延遲召回卡車所遭調查和解。這是戴姆勒集團自2019年底以來，再次同意就美國汽車安全監管機關的調查進行和解。

隸屬美國運輸部的國家公路交通安全管理局（NHTSA）2018年4月針對大約46萬4000輛車展開調查。交通安全管理局表示，在那之後，戴姆勒卡車北美分公司（Daimler Trucks North America）未及時召回卡車，也未遵守通報規定。

路透報導，根據法院下達的同意令，和解的作法之一是由戴姆勒卡車公司同意，研擬並執行一項先進資料分析計畫，以加強偵測和調查潛在安全缺失的能力。這項命令效期兩年，國家公路交通安全管理局還可再延期一年。

此外，戴姆勒卡車公司須支付1000萬美元預付款，並再花500萬美元來改善安全性。協議中還包括一筆1500萬美元的延期罰款，若戴姆勒不遵守法院命令，就須償付。

戴姆勒卡車公司表示，公司專注於「打造安全、省油、可靠的商用汽車…在此案中，據悉並未發生任何與自願召回汽車有關的事故或受傷案例。我們感謝有此機會迅速解決這件事」。

和解條款中還註明，戴姆勒卡車公司同意與國家公路交通安全管理局人員會面，至少每月一次。

國家公路交通安全管理局副局長歐文斯（James Owens）說：「製造商適切了解自身負有迫切的安全召回責任，並及時且坦白地向本局提供一切與安全問題相關的資訊，攸關重大。」

2019年12月，戴姆勒集團（Daimler AG）旗下的賓士美國有限責任公司（Mercedes-Benz USA）為解決美國汽車召回的問題，也曾同意支付2000萬美元民事罰款。當時國家公路交通安全管理局指責戴姆勒，未及時通知車主要召回車子，也未一一向管理局通報，同時未及時展開至少兩度召回作業。

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