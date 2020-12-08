我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美逼近1500萬確診 加州逾2萬人死

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

油電混合動力車悄悄熱賣 銷售增幅高於純電動車

編譯季晶晶／綜合報導
豐田混合動力車Prius。路透
豐田混合動力車Prius。路透

電動車製造商今年戰果輝煌，但其實油電混合動力車賣得更好。各大車廠正考量是否該調整投資策略，今天的決定有可能決定公司未來興亡。

投資人大力擁抱電動車，推升特斯拉（Tesla）與其競爭對手、中國本土電動車廠蔚來汽車（NIO）股價大漲。疫情期間，電動車的銷售從中國到歐洲均見成長。

但電動車市場有過份熱門的風險。到2022年，全球料有逾500款電動車可供選擇。許多傳統車廠正在考量他們的選項，嘗試決定從現在到完全捨棄內燃機之間的數十年間，那一種技術最能咤叱市場。

結合內燃機與電動馬達兩種動力系統的混合動力車，歷史已經超過20年。第一輛Prius混合動力車1997年在日本推出，目前的市場需求依舊強勁。去年在美國的銷售比起2018年成長17%；在歐盟，因排放標準趨嚴，成長幅度為22%。在中國，日本品牌在全球混合動力車市場的占比最高，多賣出大約30%。相較下，2019年的純電動車銷售僅比2018年增加6%，不如前幾年有兩位數的成長。

背後的理由很多：混合動力車加油比較省，而且車主不會因為續航力問題產生焦慮心理；此外，混合動力車有燃油引擎，需要配備的電池組較小也較平價，總體成本較低----這對想兼顧環保但沒法花大錢買特斯拉電動車的消費者來說，具有吸引力。

6月，豐田Rav4混合動力車在美國賣得比純燃油車好，此一罕見情況印證豐田的理論，市場對其現有車型的混合動力車款存在需求。

豐田將混合動力車視為進入下一代技術的必要踏腳石。這家全球第2大車廠大手筆投資燃料電池車和電池電動車，但直至那些技術成熟之前，認為「混合動力車最實際」。

電動車 豐田 投資

上一則

特斯拉市值首次突破6000億 做空者損失慘重

延伸閱讀

特斯拉市值首次突破6000億 做空者損失慘重

特斯拉市值首次突破6000億 做空者損失慘重
馬斯克連名下基金會都搬往德州 升高出走揣測

馬斯克連名下基金會都搬往德州 升高出走揣測
美股早盤漲跌互見 特斯拉台積電ADR再創新高

美股早盤漲跌互見 特斯拉台積電ADR再創新高
放空特斯拉下場？賠的錢超過美國航空業總虧損

放空特斯拉下場？賠的錢超過美國航空業總虧損

熱門新聞

美規全新第四代Toyota Sienna售價公布。Toyota提供

漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布

2020-12-04 12:02
通用豪華車廠牌凱迪拉克（Cadillac）也跨足電動車，但部分經銷商似乎沒有信心。路透

電動車前景不明 全美150家凱迪拉克經銷商不玩了

2020-12-05 08:17
日後歐洲將會有貼上Mazda廠徽的Yaris出現。（摘自Toyota、Mazda）

Mazda 2要停產了 未來以Toyota Yaris貼牌販售？

2020-12-03 02:01
ŠKODA Enyaq iV共有三種電池組、五種動力車型可選擇。(取材自ŠKODA)

純電休旅又有新選擇了！ŠKODA Enyaq iV正式投產

2020-12-04 01:45
BMW iX3與內燃機X3外觀最大的不同，在於純電休旅iX3採用了封閉式腎形水箱護罩，與可降低風阻係數的輕量化空氣力學鋁圈。 （取材自BMW）

歐美日紛祭禁售燃油車計畫 2030年會是綠能車分界點？

2020-12-06 01:16
福斯汽車執行長迪斯（ Herbert Diess）預期自動駕駛汽車將在2025至2030年之間問世。路透

福斯執行長：自動駕駛汽車預估2025至2030年間問世

2020-12-06 12:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同