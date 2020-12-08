油電混合動力車悄悄熱賣 銷售增幅高於純電動車

豐田混合動力車Prius。路透

電動車 製造商今年戰果輝煌，但其實油電混合動力車賣得更好。各大車廠正考量是否該調整投資 策略，今天的決定有可能決定公司未來興亡。

投資人大力擁抱電動車，推升特斯拉（Tesla）與其競爭對手、中國本土電動車廠蔚來汽車（NIO）股價大漲。疫情期間，電動車的銷售從中國到歐洲均見成長。

但電動車市場有過份熱門的風險。到2022年，全球料有逾500款電動車可供選擇。許多傳統車廠正在考量他們的選項，嘗試決定從現在到完全捨棄內燃機之間的數十年間，那一種技術最能咤叱市場。

結合內燃機與電動馬達兩種動力系統的混合動力車，歷史已經超過20年。第一輛Prius混合動力車1997年在日本推出，目前的市場需求依舊強勁。去年在美國的銷售比起2018年成長17%；在歐盟，因排放標準趨嚴，成長幅度為22%。在中國，日本品牌在全球混合動力車市場的占比最高，多賣出大約30%。相較下，2019年的純電動車銷售僅比2018年增加6%，不如前幾年有兩位數的成長。

背後的理由很多：混合動力車加油比較省，而且車主不會因為續航力問題產生焦慮心理；此外，混合動力車有燃油引擎，需要配備的電池組較小也較平價，總體成本較低----這對想兼顧環保但沒法花大錢買特斯拉電動車的消費者來說，具有吸引力。

6月，豐田 Rav4混合動力車在美國賣得比純燃油車好，此一罕見情況印證豐田的理論，市場對其現有車型的混合動力車款存在需求。

豐田將混合動力車視為進入下一代技術的必要踏腳石。這家全球第2大車廠大手筆投資燃料電池車和電池電動車，但直至那些技術成熟之前，認為「混合動力車最實際」。