德國權威雜誌讀者票選 Audi一口氣奪下5獎項

德國權威雜誌auto motor and sport舉辦的讀者評選活動中，Audi旗下多部不同級距車款在十個評選項目中榮獲五個獎項的殊榮，Audi設計總監Marc Lichte代表整個設計團隊頒授這五座獎杯。 圖／Audi提供

德國 權威雜誌auto motor and sport舉辦的讀者評選活動中，Audi旗下多部不同級距車款在十個評選項目中榮獲五個獎項的殊榮。Audi設計總監Marc Lichte代表整個設計團隊頒授這五座獎杯時指出，在Audi，設計是購買的首要考量，作為一個高端豪華品牌它對我們來說極其重要，而這就是其中的原因之一，我們的車型設計不僅對自己極具吸引力，也滿足了本身的需求以及我們顧客的品味。

Audi A1車系旗下的Citycarver車款在本次Autonis評選中，更以33％的得票數奪得「都會小車」類別的殊榮。它於去年首次亮相，其特點是非常穩健且兼具越野風格的外觀設計。這當中除了大型六邊形單框水箱護罩，還包括重新設計且對比鮮明的車側門檻、更高的乘坐高度和不銹鋼材質的車底保護套件，以帥氣俐落之姿奪下讀者的青睞。

Audi A1車系旗下的Citycarver車款在本次Autonis評選中，更以33％的得票數奪得「都會小車」類別的殊榮。 圖／Audi提供

而「小型SUV休旅車」類別為Audi Q3 Sportback車款，不論國內外市場皆受到消費者熱烈的關注與肯定，於該類別中脫癮而出，共有24.4％參與票選的讀者投給了Audi Q3 Sportback，獲得殊榮。這款兼具帥氣優雅的運動跑旅的設計顯著特點是低斜的車頂線條，使得該車型比其雙生車款Audi Q3更顯修長。此外，Audi Q3 Sportback的車身扁平了近3 cm，因此外觀上也更具肌力感，讓其行駛在道路上更顯突出，吸引眾多目光。

「小型SUV休旅車」類別為Audi Q3 Sportback，不論國內外市場皆受到消費者熱烈的關注與肯定，於該類別中脫癮而出，共有24.4％參與票選的讀者投給了Audi Q3 Sportback，獲得殊榮。 圖／Audi提供

高性能四環轎旅Audi RS 6 Avant，在這次的評選中以22.6％的選票奪得「全尺寸房車」類別的勝利。醒目的扁平設計大型單體式水箱罩、兩側加寬約40 mm的車身鈑件、大面積外擴的輪拱和RS專用保險桿，以及後擴散器和橢圓形排氣尾管，相較一般的A6 Avant旅行車，更加突顯出Avant高性能版的獨特之處，融合設計美學、性能樂趣、實用機能三大面向，滿足每一位渴望性能的夢想。

高性能四環轎旅Audi RS 6 Avant，在這次的評選中以22.6％的選票奪得「全尺寸房車」類別的勝利。 圖／Audi提供

「小型車」類別的冠軍則是備受國內掀背車迷期待的全新A3車系，台灣 奧迪也已確定納入新車引進名單中；總計有19.6％的選票投給這部豪華小型掀背房車，該車已於今年3月起在歐洲市場開始接受訂購。它是Audi旗下第一款提供Matrix LED矩陣式頭燈與數位日行燈相結合的車型。後者是由3 x 5像素的LED光段所組成，讓每一部A3衍生車款都擁有獨一無二的光源特徵。

「小型車」類別的冠軍則是備受國內掀背車迷期待的全新A3車系，台灣奧迪也已確定納入新車引進名單中；總計有19.6％的選票投給這部豪華小型掀背房車。 圖／Audi提供

自去年推出優化後的新車型後，Audi A5提供了更加動感的外觀設計，內建蜂巢格柵的大型單體式水箱罩較上一代車型更加扁平也更寬闊，格柵上方出風口讓人聯想到1984年經典的Audi Sport quattro車款。在這次評選的「中型車」類別中Audi A5獲得36.3%投票 率，凸顯了這款優化產品的成功。

「中型車」類別中Audi A5獲得36.3%投票率，凸顯了這款優化產品的成功，而全新A5 Sportback車系近期也將正式引進台灣。 圖／Audi提供

今年「Autonis」評選活動上，Audi以囊括五項大獎的成績成為最大贏家。這個來自地主德國的豪華品牌旗下車款，顯然給auto motor and sport雜誌的讀者留下了深刻的印象。整體而言說，有超過100款來自不同品牌廠家的新車型可供票選，由將近1萬6000名參與投票的讀者選出心目中的最佳車款。