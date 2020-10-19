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730匹動力！賓士AMG GT Black Series刷新德國賽道紀錄

記者趙駿宏／綜合報導
取材自Mercedes-AMG
取材自Mercedes-AMG

Mercedes-AMG旗下性能最強大的車種AMG GT Black Series於今年7月發表，誇張的寬體外觀搭配空力套件，加上730匹的狂暴動力，可謂是新世代的德製猛獸。而專門進行賽道實測的德國媒體《Sport Auto》當然也迫不及待地就將AMG GT Black Series拉到霍根海姆賽道(Hockenheimring)來進行圈速測試。

來源：sport auto YouTube

這次AMG GT Black Series的圈速依然是由《Sport Auto》資深編輯Christian Gebhardt操刀駕駛。最終AMG GT Black Series跑出了1分43秒3的最快圈速，一舉將德國同鄉Porsche 911 GT2 RS MR的1分43秒47給擊破。甚至比自家的AMG GT R Pro快上4.7秒，這驚人的差距著實讓人讚嘆不已。

取材自Mercedes-AMG
取材自Mercedes-AMG

AMG GT Black Series雖然和GT R Pro同樣搭載一具4.0升V8雙渦輪增壓引擎，但經過曲軸、進氣歧管、凸輪軸、更大的渦輪、乾式油底殼潤滑系統以及重新調校的點火順序，經過一系列的優化升級後，最大馬力可達730ps，扭力提升至81.6kgm。

取材自Sport Auto影片
取材自Sport Auto影片

搭配經過強化的7速DCT雙離合器變速箱、與僅重13.9kg的碳纖維傳動軸(並能讓動力傳導更加直接迅速，因此0-100km/h加速可於3.2秒完成，0-200km/h不到9秒，極速可達325km/h。

且除了動力以外，AMG GT Black Series車身外型與主動式空力設計取材自AMG GT3、GT4賽車，加上競技調校的底盤、車身和主動懸吊系統，讓它在過彎時的穩定度以及彎速都能有明顯的提升。AMG聲稱AMG GT Black Series可以在250 km/h的速度下產生400 kg的下壓力。

且本次採用的輪胎為前285/35 ZR19、後335/30 ZR20的Michelin Pilot Sport Cup 2 R輪胎，絕佳的抓地力也是能刷出新紀錄的功臣之一。

取材自Sport Auto影片
取材自Sport Auto影片

要知道霍根海姆賽道就連Ferrari 488 Pista與McLaren 720S都也只跑出1分45.9秒和1分45.5秒的圈速，AMG GT Black Series能在這刷出1分43秒3的新紀錄也直接證明了它就是一輛純粹的賽道猛獸、圈速機器。我們不禁期待AMG GT Black Series能夠在紐柏林北環（Nürburgring Nordschleife）跑出什麼樣的成績。

取材自Mercedes-AMG
取材自Mercedes-AMG

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